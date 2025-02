Sergio Ramos desata la locura en Monterrey: "Si alguien duda de mí, cambiaré su pensamiento en el campo"

México espera con ansias el debut de Sergio Ramos con Rayados de Monterrey. Así lo demostraron las más de 50.000 almas que se acercaron al Estadio BBVA de Monterrey para dar la bienvenida al central español, que ha estado inactivo este primer de temporada tras completar la pasada en el Sevilla, y al resto de incorporaciones: Nelson Deossa, Carlos Salcedo, que acudió en muletas, Ricardo Chávez, Luis Reyes y Alfonso Alvarado.

El central aterrizó este sábado en la ciudad de Monterrey y en pleno aeropuerto se llevó su primer gran baño de masas. El segundo, estaba programado para este domingo a las 18:00 de la tarde (hora española) en el estadio BBVA, su casa durante este año.

Cómo era de esperar, el cuadro mexicano se guardó lo mejor para el final. "Con el número 93... ¡Sergio Ramoooooos!", coreaba un estadio BBVA feliz de tener a la leyenda del Real Madrid en sus filas. Y llegó el momento. Sergio Ramos saltó al verde, con su '93' a la espalda, que eligió por ser el minuto en el que marcó el gol en la final de la Champions de Lisboa ante el Atlético de Madrid y que ha despertado varias mofas entre los rivales de Rayados, ante una explosión de alegría de los presentes.

El exfutbolista de Sevilla, Real Madrid o Paris Saint-Germain, no dudó en destacar su compromiso con el club y su interés por adaptarse pronto al equipo: "Siempre me he guiado desde el corazón. Después del reconocimiento médico, todos se quedaron tranquilos. Me cuido y me mantengo en un buen nivel físico. Me falta entender el funcionamiento del equipo. Necesito mínimo dos o tres semanas para adaptarme", apuntó.

Sergio Ramos, durante su presentación con Monterrey / Rayados

En este sentido, el sevillano estará como en 'casa', ya que compartirá vestuario con caras conocidas de LaLiga como los españoles Sergio Canales u Oliver Torres o el argentino Lucas Ocampos y los mexicanos 'Tecatito' Corona o Héctor Moreno. En el banquillo está el argentino Martín Demichelis.

Ramos, el líder que necesita Rayados en defensa

Sobre lo que puede aportar a Rayados, Ramos lo tuvo claro: "Voy a aportar en experiencia y contundencia en defensa. Si alguien tiene dudas voy a intentar cambiar su pensamiento hablando en el campo. Vengo con la mentalidad de que las copas cambien de equipo. Se puede perder de muchas maneras, pero la actitud no se negocia y hay que dejarlo todo ahí dentro", aseguró.

Sergio Ramos, durante su presentación con Monterrey / Agencias

Durante su etapa de inactividad, se rumoreó que una de las opciones que manejaba el central camero era retirarse del fútbol. "Nunca he pensado en retirarme, he seguido trabajando día tras día. Mi motivación seguía intacta día a día, aunque no ha sido fácil estar en casa y echar de menos el fútbol", explicó.

Sobre su dorsal, el '93', tiene un significado especial para él: "Representa el gol mío de la Champions en Lisboa, ha sido el momento más importante de mi carrera. Quería compartir la grandeza del Real Madrid con Rayados. Tiene un argumento muy personal y quería compartirlo con ellos", señaló.

Presentación hecha por todo lo alto, a Ramos solo le queda cumplir con su palabra, hacer un buen debut, adaptarse al equipo rápidamente y mostrar su mejor versión para aportar contundencia defensiva a un equipo que confía en la leyenda del Real Madrid para tener éxito.

Antes de dar una vuelta al campo acompañado de todos los refuerzos y hacer su primer entrenamiento como jugador de Monterrey, lanzó un mensaje a la afición: "Es un privilegio poder compartir una parte de mi carrera con vosotros. Gracias de corazón por el cariño, el recibimiento y la confianza. Va a ser una temporada llena de éxitos y muchos goles", finalizó.