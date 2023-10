San Lorenzo gana por 1-0 a San Martín y avanza a semifinales de la Copa

Federico Girotti anotó el único gol del partido desde los once metros tras una clara mano de Pelaitay Los de Almagro esperan ahora un rival que saldrá del duelo entre Defensa y Justicia y Chaco For Ever

El San Lorenzo de Almagro se clasificó este martes para las semifinales de la Copa Argentina de fútbol tras vencer por 1-0 al Club Atlético San Martín en la apertura de la ronda de cuartos de final del torneo. El 'Ciclón' se impuso al conjunto de San Juan gracias a un gol de penalti transformado por el delantero argentino Federico Girotti, tras una mano clara en el área por parte del capitán de los visitantes, el centrocampista Nicolás Pelaitay.

Pese a la derrota, la imagen del Verdinegro en la contienda fue magnífica, dominando la posesión y consiguiendo atacar varias veces la portería de Augusto Batalla. En ese contexto destacó el defensa cuervo Rafael Pérez, que desvió varios disparos e interceptó varios balones para su equipo.

El equipo de César Monasterio, que marcha séptimo en Primera Nacional, se va de la competición habiendo mirado de tú a tú al conjunto entrenado por Rubén Insúa, y llevándose consigo a varias víctimas de Primera División en el torneo como Argentinos Juniors o Vélez Sarsfield. Por su parte, los azulgrana avanzan a la siguiente fase tras una Copa en la que dejaron atrás a Sarmiento, Platense y Belgrano. En semifinales, se enfrentarán al campeón del partido entre Defensa y Justicia y Chaco For Ever, equipo que también milita en la Primera Nacional como los sanjuaninos.

La competición se reanuda este miércoles con el citado partido en Chaco a las 21.30 horas (00.30 GMT).