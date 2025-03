Polémica con la fecha del debut de Vitor Roque con el Palmeiras

Ya hay fecha, horario y adversario para el posible debut de Vitor Roque con la camiseta verde del Palmeiras. La Federación Paulista de Fútbol ha autorizado que el encuentro de semifinales, a partido único, entre Palmeiras y Sao Paulo se dispute el próximo lunes a las 21.35 horario local (las 00.35 peninsular), en el estadio Allianz Parque.

Al Tricolor paulista no le ha hecho ni pizca de gracia que este clásico no se dispute el fin de semana, porque el feudo del Palmeiras acogerá el sábado un concierto de The Offsprin, una banda de hardcore punk estadounidense.

"Los partidos nobles y decisivos como las semifinales del Campeonato Paulista deben jugarse sábado o domingo, nos causa perplejidad esta decisión", expuso en una nota oficial.

Como protesta, el Sao Paulo no participará en la reunión técnica que reunirá a los cuatro semifinalistas en la sede de la Federación Paulista.

El Verdao, por su parte, aún no ha respondido, pero su presidenta Leila Pereira habría calificado la actitud de su rival como "una actitud infantil". El derbi se empieza a calentar y se espera un lleno absoluto con más de 40.000 'torcedores' del Verdao.

Vitor Roque pasó este martes una extensa batería de exámenes médicos en el Centro de Entrenamiento del Palmeiras, en la zona oeste de Sao Paulo. Y, en principio, este miércoles está previsto que realice el primer entrenamiento con sus nuevos compañeros bajo la dirección del técnico portugués, Abel Ferreira, que es quién decidirá si alinea o no a Tigrinho el lunes en un encuentro decisivo y de máxima rivalidad.

"Me encuentro bien porque estaba entrenando y jugando con normalidad en el Betis. Estoy muy feliz y motivado ante todos los retos que vienen. Ahora toca integrarme con mis nuevos compañeros, estoy listo si el entrenador cree que tengo que jugar", expuso el ex del Barça a los medios oficiales del Palmeiras. "Me sorprendió toda la expectativa que ha generado mi fichaje en la 'torcida', he sido muy bien recibido y espero retribuir todo este cariño", añadió.

Tigrinho reveló que estos últimos días ha hablado con Endrick, que se formó como jugador en el Palmeiras, de donde fue fichado por el Real Madrid en una operación que alcanzó los 72 millones de euros entre fijos, variables, primas de fichaje e impuestos.

"Estuve charlando con Endrick y me deseó buena suerte. Es un chico fantástico y siempre le deseo lo mejor. No tuvimos la oportunidad aún de jugar juntos, solo nos enfrentamos y ahora poder jugar en el Palmeiras, donde él hizo historia, es un motivo de mucha alegría para mí", dijo Tigrinho.

La otra semifinal del Paulista también es un clásico: Corinthians-Santos, programada para la tarde del domingo en la Neo Química Arena, feudo del Timao.

El duelo representará un cara a cara entre las dos indiscutibles figuras de cada equipo con pasado blaugrana: Memphis Depay, que está rindiendo a un alto nivel en el fútbol brasileño, y Neymar Jr., que cada vez está jugando a un mejor nivel y que este jueves será convocado por su seleccionador, Dorival Junior, para jugar en la fecha FIFA de marzo ante Colombia y Argentina, en partidos de clasificación para el Mundial 2026.