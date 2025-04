Pesadilla Neymar en su centenario: llora desconsolado tras volver a lesionarse

El calvario de Neymar con las lesiones no tiene fin. El futbolista brasileño no está disfrutando de la regularidad que desearía desde su llegada al Santos, que ayer logró la primera victoria en el Brasileirao en un partido ante Atlético Mineiro en el que el ex de Barça y PSG volvió a sufrir una nueva pesadilla en forma de recaída. El día de su centenario, Neymar se retiró llorando de forma desconsolada.

Con dos derrotas y un empate en las tres primeras jornadas, el clima de tensión había aumentado en un club con una crisis monumental. Tanto que el presidente del Santos, Marcelo Teixeira, decidió destituir a Pedro Caixinha tras caer 1-0 frente a Fluminense.

Mientras el 'Peixe' busca sustituto para el banquillo, tras recibir calabazas de Sampaoli, su lugar lo ocupó César Sampaio, que se estrenó la pasada madrugada como interino con victoria en casa por 2-0 frente a Atlético Mineiro.

El calvario de Neymar

Sin embargo, no todo fueron buenas noticias en el debut del técnico brasileño. Y es que Neymar, en su partido número 100 con la camiseta del Santos y el segundo tras regresar de una lesión, tuvo que retirarse del terreno de juego a la media hora por una nueva dolencia en el muslo izquierdo.

El internacional brasileño volvió el lunes a los terrenos de juego frente a Fluminense un mes y medio después de estar en el dique seco. En Maracaná disputó la segunda parte y afirmó sentirse cómodo, aunque pasó desapercibido y no evitó la derrota de su equipo.

"Quiero jugar. Desde que volví a Brasil he estado disponible 100 %. Pero respeto al entrenador, al personal médico y vamos a ver. Estoy entero y me sentí bien hoy. Me moví bien", afirmó el '10' el pasado lunes.

Una celebración convertida en pesadilla

Prueba de su confianza es que esta pasada madrugada partió ya en el once titular frente al Atlético Mineiro en la cuarta jornada del Brasileirao. Lo hizo con el '100' a la espalda, celebrando su centenario con la camiseta del Santos.

Pero la alegría de un día de celebración le duró poco. En el minuto 28 sintió molestias en la parte trasera de su pierna izquierda y quedó tendido sobre el terreno de juego. Mientras los médicos le atendían, se pudo ver a Neymar llorar desconsoladamente tras vivir una nueva pesadilla desde su vuelta al Santos y la enésima en su carrera deportiva

"¡Príncipe! Todo el Santos está contigo", fue el mensaje del club en redes sociales tras la lesión de Neymar. El 'Peixe', eso sí, no ha ofrecido parte médico y el alcance de las molestias todavía se desconoce.