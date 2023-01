Peñarol vence a Nacional y se queda con el primer clásico del año

El amistoso concluyó 2-2 en el tiempo reglamentario y los carboneros se llevaron el triunfo 4-3 en los penaltis Laquintana firmó dos goles en los primeros 11 minutos, pero Gigliotti y Menosse, en propia puerta, igualaron el marcador

Peñarol superó este lunes 4-3 en tanda de penaltis a Nacional en el primer clásico del fútbol uruguayo de 2023, que terminó empatado 2-2 en los noventa minutos, en el marco de la serie de partidos amistosos Río de la Plata que se disputa en Uruguay hasta el próximo 27 de enero. El portero carbonero, Thiago Cardozo, logró detener uno de los lanzamientos del equipo tricolor, tirado por Gastón Pereiro, mientras que Franco Fagúndez tampoco tuvo éxito en su intento de marcar desde los once metros para que Peñarol se quedara con la Copa Venancio Ramos.

La acción comenzó apenas a los nueve minutos cuando Sebastián Rodríguez habilitó a Ignacio Laquintana quien definió de manera contundente para poner a Peñarol con la ventaja parcial. Y apenas dos minutos fueron suficientes para que Laquintana conectara un soberbio cabezazo dentro del área tras un impecable pase de Valentín Rodríguez con el que firmaba su doblete en el clásico uruguayo.

Nacional no bajó los brazos y en el minuto 16 el argentino Emmanuel Gigliotti superó a la defensa aurinegra tras un centro de Franco Fagúndez para anotar de cabeza el descuento para los tricolores. Durante los siguientes minutos la ventaja de Nacional fue clara en la búsqueda de variantes que les permitieron generar diversas ocasiones de gol. Y en el minuto 36, después de un saque de esquina de Franco Fagúndez que rebotó en el travesaño, la suerte no estuvo del lado de Peñarol y Hernán Menosse anotó un gol en propia meta para poner el 2-2 en el luminoso.

La segunda mitad arrancó con ambos equipos volcados al ataque en el que el equipo tricolor logró generar un par de ocasiones de gol que lograron neutralizar los aurinegros. No obstante, y pese a la búsqueda de variantes de carboneros y tricolores, la segunda mitad llegó a su fin sin que ambas escuadras lograran traspasar las redes para conseguir la victoria. Así, el partido debió definirse desde los once metros, en los que Peñarol se impuso por 4-3 y el portero aurinegro Thiago Cardozo detuvo uno de los dos disparos fallados por Nacional para quedarse con el primer clásico del año. Por Peñarol falló Ruben Bentacurt, aunque eso no privó a su equipo del triunfo.