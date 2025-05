El padre de Neymar la lía

El futuro de Neymar Jr. está lejos de la Vila Belmiro. En febrero firmó un contrato corto con el Santos de tan solo cinco meses, que expira el próximo 30 de junio. El crack ha asegurado que aún no ha tomado ninguna decisión sobre si renovará... pero su padre, en un tono muy arrogante, dejó entrever que la etapa de su hijo en el Peixe está a punto de terminar.

Después del amistoso en Bragança Paulista en el que el Santos perdió contra el Red Bull Leipzig (1-3), a Neymar le preguntaron si ampliaría su contrato hasta finales de año. Y el crack se cabreó. "Todavía no lo sé. Voy a dejar de responder todas las preguntas sobre este tema hasta que termine el partido del día 12. De verdad, no voy a responder más sobre este tema. Ya dije que todavía no lo sé. No sirve de nada que me lo pregunten otra vez dentro de tres días, porque la respuesta será la misma. Solo voy a decidir eso después del día 12", dijo.

El astro, pues, utilizará la pausa del Mundial de Clubes para tomar una decisión definitiva... pero, minutos después, apareció en escena su padre y se montó el lío.

"¿El Santos tiene condiciones para acoger a Neymar y seguir con él? En estos cinco meses, todo bien, hicimos de todo para ayudar al club para no generarle gastos, e hicimos nuestra parte. Al contrario: trajimos ingresos", aseguró con altivez, dando a entender que habrá un nuevo cambio de aires en la carrera de su hijo.

El padre de Neymar considera que le hicieron un favor al Santos, que acababa de pasarse todo el 2024 en la Serie B del Brasileirão por primera vez en su historia. "Vinimos a demostrar solidaridad al Santos en ese momento, porque el club necesitaba ayuda y un impacto positivo para atraer patrocinadores y apoyadores. Y eso fue lo que ocurrió. Era para que Neymar, junto con el Santos, se restableciera aquí. Podríamos haber elegido cualquier otro club, o incluso al Santos, y decir que queríamos un contrato de tres o cinco años y sentarnos sobre ese contrato. Todo el riesgo quedó para nosotros y para Neymar", añadió.

Las palabras de 'o pai do craque' han sentado muy mal en Brasil, por el tono y por el contenido en sí, aún más cuando Neymar se ha pasado entre idas, venidas y recaídas casi tres meses lesionado por culpa de un percance muscular en la parte posterior del muslo izquierdo. Por este motivo, se ha quedado fuera de las dos fechas FIFA: la de marzo, donde tuvo que ser desconvocado a última hora por Dorival Júnior, y la de junio, donde Carlo Ancelotti fue muy claro en su primera rueda de prensa como seleccionador brasileño: o recupera el tono físico o no volverá a vestirse de 'verdeamarelo'.

El padre de Neymar, sin embargo, tiene otro punto de vista muy particular. "El plan de Neymar era pasar cinco meses en el Santos con un único objetivo: recuperarse. Ese era el propósito. Si lograba volver a jugar, perfecto", declaró.

Y remarcó que la secuencia de partidos en el mes de febrero acabó perjudicando a su hijo. "Como el Santos necesitaba que jugara en el Campeonato Paulista, si no el equipo habría tenido dificultades, por eso, hubo que adelantar su regreso al campo. Eso también retrasó nuestro proceso de recuperación, pero en ese momento lo necesitábamos. Ahora no, ahora estamos tranquilos, recuperándonos. Ese es el primer objetivo del proyecto", indicó.

Las lesiones musculares están triturando a Ney, lo que es un escenario, según su padre, hasta cierto punto comprensible. "Están apareciendo porque son consecuencia de un tiempo gigantesco de inactividad, y sabíamos que esto iba a ocurrir. Neymar nunca lo había padecido antes, todas sus lesiones fueron por traumatismos, impactos, choques…", puntualizó.