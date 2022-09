Nuevo récord de público en un partido de fútbol femenino en Sudamérica

El Corinthians - Internacional, que decidió el Brasileirao femenino, reunió 41.070 espectadores en la NeoQuímica Arena, en Sao Paulo 'As Brabas', el equipo del Timao, con la fuerza de su fanática torcida, goleó 4-1 al Colorado y consiguió su tercera liga consecutiva

El fútbol femenino vivió este sábado una jornada histórica en Brasil... y en Sudamérica. El partido de vuelta de la final del Brasileirao, que enfrentaba el Corinthians y el Internacional, de Porto Alegre, reunió 41.070 espectadores en Sao Paulo, lo que representó el récord de asistencia en un partido entre clubes en el continente.

En un ambientazo propio de las grandes ocasiones, el Timao, empujado por la 'Fiel' su fanática torcida, ganó por 4-1 y se llevó el Brasileirao, el cuarto de su historia y el tercer conquistado de forma consecutiva. Se avanzaron las gauchas con un tanto de Sorriso, pero Jaquiline y Diany dieron la vuelta al marcador en el primer tiempo. Vic Alburqueque y Jheniffer, este última al final del encuentro, confirmaron la goleada local.

EL FÚTBOL FEMENINO CRECE Y MUCHO EN BRASIL

La ida, jugada en el estadio Beira-Rio, en Porto Alegre, que había terminado con empate (1-1) estableció una nueva marca de público (en este caso, 36.330 espectadores) que fue superado este sábado, lo que muestra la expectación que despertó la gran final del Brasileirao.

El Timao desató el delirio de su fanática torcida | Rebeca Reis/CBF

El mayor público de la historia del fútbol femenino, en Brasil y en Sudamérica, se produjo en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro, en 2016. La semifinal entre Brasil y Suecia reunió 70.454 espectadores en el mítico Maracaná. El encuentro terminó con triunfo de las nórdicas desde la tanda de penaltis y, posteriormente, caerían en la final contra Alemania (1-2)

'As Brabas', como es conocido el equipo del Timao, son las grandes dominadoras del continente. Bajo la dirección del técnico Arthur Elias ha ganado 12 títulos en 7 temporadas: cuatro veces el Brasileirao (2018, 2020, 2021 y 2022) tres títulos de la Libertadores de América (2017, 2019 y 2021), tres Campeonatos Paulista (2018, 2020 y 2021), una Copa do Brasil (2016) y una Supercopa do Brasil.

Se trata de un equipo que está marcando una época ya que el Corinthians ha salido victorioso del 80% de las finales disputadas en este período: 12 victorias de las 15 disputadas.