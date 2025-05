El nuevo candidato a seleccionador brasileño

El culebrón en el que se ha convertido la elección del nuevo seleccionador brasileño, que sustituirá al defenestrado Dorival Júnior (que ya está entrenando al Corinthians de Memphis Depay), ganó nuevos capítulos este jueves y su desenlace es ahora mismo imprevisible.

La última novedad la ha aportado el diario O Globo, que ha publicado este jueves que la Confederação Brasileira de Futebol (CBF) ya estaría negociando con el portugués Abel Ferreira, entrenador del Palmeiras desde noviembre de 2020, para que dirigiera a la Seleçao en la fecha FIFA de junio, cuando los brasileños tienen dos compromisos de clasificación para el Mundial 2026: en Quito, contra Ecuador, el 5 de junio, y, posteriormente, ante Paraguay, en São Paulo, el martes 10.

Según la información, las negociaciones entre el técnico portugués y la Confederação estarían "adelantadas", después de que la presidenta del Verdão, Leila Pereira, hubiera dado el visto bueno al presidente de la CBF, Ednaldo Rodrigues, con quien mantiene una muy buena relación, para cerrarse un acuerdo con el entrenador.

Abel Ferreira no dejaría inmediatamente el Verdão. Compaginaría los cargos de seleccionador y entrenador de club, como ya hizo Fernando Diniz con el Fluminense en 2023, y se despediría definitivamente del club paulista, donde ha ganado dos veces la Copa Libertadores y dos veces el Brasileirão, tras dirigirlo en el Mundial de Clubes de la FIFA, en Estados Unidos.

La noticia, que ha tenido un gran impacto en Brasil, no ha gustado en nada al Palmeiras, que ha decidido hacer un comunicado oficial en el que, en un tono muy duro y directo, ha desmentido que su presidenta hubiera dado permiso a la CBF para que negociara con su entrenador.

Abel Ferreira fue preguntado la última madrugada sobre el supuesto interés de la Seleçao después del triunfo de su equipo ante el Ceará (0-1), en partido de ida de la tercera fase de la Copa do Brasil. El portugués no entró al trapo y tiró balones fuera.

"Es un honor ver asociado mi nombre con el de las mejores selecciones del mundo, pero tengo contrato con mi club y todos mis esfuerzos están centrados en mis jugadores, y tengo un compromiso absoluto con el Palmeiras. No puedo decir nada más", expuso en rueda de prensa.

Paralelamente, el portal UOL ha indicado que la CBF habría contratado a un abogado para entender la situación contractual de Abel Ferreira, con vínculo con el Verdão hasta diciembre de 2025, y cuáles serían los detalles de su cláusula de rescisión.

El surgimiento del nombre de Abel Ferreira es hasta cierto punto sorprendente. Después del 'no' de Carlo Ancelotti, porque no se entendió con Florentino Pérez a la hora de definir el valor de su finiquito, todas las miradas estaban puestas en Jorge Jesus, del Al-Hilal, que es en teoría el plan B. El ex del Flamengo, con quien la CBF ya tiene un acuerdo, estaba dispuesto a abandonar el club saudita en mayo y a renunciar a participar en el Mundial de Clubes.

Por otro lado, tanto en Río de Janeiro como en Madrid, no se dan por completamente rotas las negociaciones con Ancelotti. Todo estaría aparcado hasta la visita del conjunto blanco al súper Barça de Hansi Flick, en Montjuïc, el domingo día 11, un clásico que será otra final para decidir quién se lleva la Liga.