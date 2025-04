Otra decepción en el regreso de Neymar

Neymar volvió a los terrenos de juego en una nueva derrota del Santos que le deja en mala situación tras arrancar el Brasileirao con tres pinchazos consecutivos. Más de un mes después de lesionarse, el astro brasileño dispuso la pasada madrugada en Maracaná de 45 minutos que dejaron un sabor muy amargo.

El Santos cayó por la mínima frente al Fluminense con un gol de Samuel Xavier sobre la bocina en un encuentro donde todos los focos los acaparaba Neymar. El exjugador del FC Barcelona y del Paris Saint-Germain arrancó el duelo desde el banquillo, pero disputó la segunda parte del encuentro y, lejos de brillar, tan solo fue protagonista en una tarjeta amarilla que recibió por darle con el brazo en la cara a un rival.

Los de Pedro Caixinha mostraron muchas debilidades durante la primera mitad, en la que apenas generaron peligro en el área rival. El técnico decidió tras el descanso dar entrada a Neymar, en su debut en el Campeonato Brasileño. "Estoy en buena forma", aseguró tras el partido el brasileño, que afirmó sentirse muy cómodo durante el duelo.

"Quiero jugar, me moví bien"

"Quiero jugar. Desde que volví a Brasil he estado disponible 100 %. Pero obviamente respeto al entrenador, al personal médico y vamos a ver. Estoy entero y me sentí bien hoy. Me moví bien", afirmó el 10.

No obstante, ese buen estado de forma está lejos de traducirse en determinación para el Santos, que sumó su segunda derrota en tres jornadas después de un gol del Fluminense en el minuto 96 y que se queda con un solo punto en su casillero.

El último partido de Neymar fue el pasado 2 de marzo contra el Bragantino en los cuartos de final del Campeonato Paulista. Ese día fue titular, marcó y se retiró del campo a los 76 minutos con molestias en su muslo izquierdo. El crack brasileño pasó el último mes entre fisioterapia, trabajos de recuperación y fortalecimiento muscular.