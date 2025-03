Neymar Jr., eliminado... y lío monumental con su lesión

Neymar Jr. es incorregible. Una semana atrás se lesionó en la parte posterior del muslo izquierdo jugando los cuartos de final del Campeonato Paulista contra el Red Bull Bragantino. Salió antes de que terminara el partido y se le aplicó hielo. Luego, escondió la gravedad de lo ocurrido. Es más, utilizó las redes sociales para tranquilizar a la 'torcida' del Santos.

Y aprovechó los días de permiso durante el Carnaval para irse a Río de Janeiro con su pareja, Bruna Biancardi, que está embarazada y espera su segunda hija. Ambos aparecieron en el Sambódromo, en la Avenida Marqués de Sapucaí, para ver el desfile de las escuelas de samba. Sonrientes y felices, se hicieron fotos, vídeos y estuvieron en una de las fiestas privadas que hay en el recinto y que frecuentan las caras famosas.

Ney se incorporó a los entrenamientos puntualmente. El Santos informó que hacía refuerzo muscular en el gimnasio. Todo Brasil esperaba verlo en acción en el encuentro más trascendente desde que regresó al Santos un mes atrás.

Y este domingo, saltaron todas las alarmas cuando no apareció entre los once titulares para enfrentarse al Corinthians en las semifinales a partido único del Campeonato Paulista. De hecho, ni completó el calentamiento en el césped de la Neo Química Arena, en São Paulo.

El Peixe, dando cobertura al crack, explicó, en un primer momento, que el jugador había un test en los vestuarios y que se optó por "preservarlo", pensando en que jugara la fase decisiva del choque.

Pasaron los minutos y Neymar no se quitó el peto. No jugó ni un minuto en la derrota santista por 2-1 contra el Timão, donde se esfumó la única posibilidad que el astro tenía para seguir luchando por un título con la camiseta '10' del Peixe, ya que su contrato actual expira el 30 de junio. Fue una derrota dura.

La ausencia de Ney no gustó ni un poco a la 'torcida' santista. Miles de aficionados mostraron su insatisfacción en las redes sociales.

Neymar, que estaba lesionado, disfrutó del Carnaval de Río de con su pareja / Instagram

Las críticas fueron generalizadas, pues se entendió como una actitud poco profesional, verlo disfrutando del Carnaval como si nada estuviera ocurriendo, cuando en realidad sufría una lesión muscular. En Río, no solo estuvo con su pareja, sino que lo acompañaron colegas de equipo como los venezolanos Yeferson Soteldo y Tomás Rincón, y Joao Basso.

Los reproches a Neymar no solo provinieron de los aficionados más exaltados, sino que también se hicieron eco en los medios de comunicación brasileños. Diversos periodistas y analistas cuestionaron su comportamiento en estos últimos días y sus decisiones recientes, alimentando el debate sobre el grado de compromiso con el equipo. La controversia solo fue en aumento.

Regresará en la Seleçao

Con el Santos eliminado, Neymar Jr. tiene más de diez días para recuperarse de sus molestias musculares. Su próximo compromiso será ya con Brasil, el jueves 20 en Brasilia, cuando se enfrentará a Colombia en partido de las eliminatorias sudamericanas para el Mundial 2026. Cuatro días después, hay un Argentina-Brasil en Buenos Aires.

El técnico del Santos, el portugués Pedro Caixinha, tuvo que saltar a la palestra para intentar aclarar lo que había ocurrido. "Neymar sintió unas molestias y lo que pensamos es que no íbamos a arriesgar con él. Tomamos esta decisión pensando únicamente en el Santos y no en la selección brasileña. Cuando un futbolista te dice que tiene molestias, yo nunca arriesgo, sea Neymar o cualquier otro", se defendió.

"Nuestro compromiso es hacer todo lo que esté a nuestro alcance para que Neymar no se lesione. Y unas molestias no son una lesión. No estaba en condiciones de dar lo mejor de sí mismo. Ahora, no vamos a crear un caso allí donde no existe", prosiguió intentando quitar hierro a la polémica

El técnico portugués explicó que si Neymar permaneció en el banquillo fue por un pedido suyo, para intentar hacer piña con todo el grupo en un partido clave. Sin su '10', el Peixe se mostró como un equipo previsible, que jugó siempre a remolque de un Corinthians que, sin hacer un gran partido, obtuvo el billete para la final. Su adversario saldrá este lunes del Palmeiras-São Paulo, que supondrá el debut de Vitor Roque con el club albiverde.