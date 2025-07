Messi y la importancia de la autogestión

Si hay alguien que se ha ganado el derecho a decidir cuándo correr y cuándo no en un campo de fútbol ese es Leo Messi. El astro argentino, a sus 38 años, sabe mejor que nadie qué puede ofrecerle al Inter Miami, por lo que él mismo -sabedor de que la edad pasa factura- se dosifica en los partidos para seguir siendo igual de determinante que siempre en la MLS.

Y mientras Messi no diga lo contrario, Javier Mascherano seguirá alineándole cada vez que esté disponible. 'El Jefecito', excompañero de Leo, no puede permitirse el lujo de dejar en el banquillo al máximo goleador del equipo y al hombre que, con su sola presencia, es capaz de achantar a sus rivales.

Capacidad de autogestión

En ese sentido, el técnico del Inter Miami aseguró en rueda de prensa que "si Leo está bien", su idea "siempre es hacerlo jugar". "Si hay alguien que sabe autogestionarse dentro de la cancha, ese es Messi. Iremos viendo. Esto es más día a día, cómo se va sintiendo", valoró en la previa del partido ante New England Revolution.

Javier Mascherano, durante el partido ante Palmeiras / LAP

Y es que el entrenador argentino sabe perfectamente que "si das descanso a Messi, la realidad es que claramente el equipo lo va a sentir": "Este año nos ha tocado jugar unos cuantos partidos sin Leo y hemos dado un pase adelante todos para que su ausencia se sintiera lo menos posible".

Su futuro y el de De Paul

Preguntado por el futuro de Leo, Mascherano no dudó en asegurar que le ve "muy feliz". "Creo que encontró el sitio para estar tranquilo, disfrutar de muchas cosas que quizás no tenía en otros clubes. Al final él decidirá cómo seguirá su carrera", añadió.

Se ha rumoreado en las últimas horas la posibilidad de que Rodrigo De Paul pueda recalar en el Inter Miami para juntarse con su amigo, pero el técnico argentino no quiso dar detalles sobre la operación: "Todo el mundo conoce este tipo de jugador, pero no me gusta hablar de jugadores que de momento no están con nosotros. Sería una manera de faltarle al respeto a los que hoy en día tenemos".