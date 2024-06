A Mascherano se le acumulan los problemas para los Juegos

Argentina ha perdido a una de sus estrellas para los Juegos Olímpicos de París antes de empezar su preparación final. El Manchester United ha comunicado a Alejandro Garnacho que no lo cederá a la AFA para disputar un torneo que no está incluido dentro del calendario oficial de la FIFA.

El propio futbolista intentó hacer cambiar de opinión a los Red Devils con una última reunión infructífera con Erik Ten Hag después de haber ganado la FA CUP.

Javier Mascherano, seleccionador olímpico y sub-20, ya sabe que no podrá contar con uno de los futbolistas que estaba llamado a marcar las diferencias. Garnacho está concentrado con la selección argentina absoluta en Miami preparando dos amistosos en esta fecha FIFA de junio (contra Ecuador y Guatemala) y gana enteros para entrar en la lista final de Lionel Scaloni para la Copa América 2024, que dará su pistoletazo de salida el próximo día 20.

La AFA teme que la ausencia de Garnacho no sea la única ni la última. De hecho, Mascherano ya da por perdido a Enzo Fernández, que tiene edad olímpica, porque entiende que el Chelsea, ahora que no está Mauricio Pochettino, no tendrá ninguna sensibilidad con el proyecto olímpico argentino.

La noticia positiva es que el Brighton sí que ha dado la conformidad para que el lateral izquierdo Valentín Barco pueda estar en París 2024.

De momento, El Jefecito ha llamado a 23 futbolistas en edad olímpica en esta fecha FIFA, donde realizarán una concentración en la sede de la AFA, en Ezeiza, y disputarán dos amistosos contra Paraguay, que también estará en París 2024.

La lista final de los 18 convocados para ir a los Juegos contará seguro con tres plazas de futbolistas mayores de 23 años. Dos de ellas ya están adjudicadas a Otamendi y a Julián Álvarez. La idea de Mascherano es que la tercera acabe siendo para el portero Dibu Martínez, ya hay conversaciones avanzadas con el Aston Villa. El cancerbero enlazaría dos torneos seguidos con la Albiceleste, porque será el titular indiscutible en la Copa América.