Jorge Jesus gana enteros en la CBF

Después de que el Flamengo se decantara por Sampaoli, el técnico luso se posiciona como posible nuevo seleccionador brasileño La CBF insiste en Carlo Ancelotti pero también es muy bien vista la opción de Jorge Jesus, que dejará el Fenerbahçe

Jorge Jesus no ha fichado por el Flamengo porque su actual equipo, el Fenerbahçe, no estaba por la labor de dejar marchar a su técnico en el tramo decisivo de la temporada. Y los cariocas, que no han querido esperarse, acabaron decantándose por Jorge Sampaoli un entrenado con una gran reputación en Brasil y que ha firmado hasta diciembre de 2024.

El fichaje de 'Sampa' por el Mengao (el ex del Sevilla ha sido presentado este lunes en Río de Janeiro) puede generar un efecto dominó, porque la figura de Jorge Jesus ahora ha ganado muchos más enteros dentro de la cúpula de la Confederação Brasileira de Futebol (CBF), según se ha apuntado desde el canal brasileño Sportv.

El técnico portugués, que ganó cinco títulos con el Flamengo entre 2019 y 2020, ya ha anunciado que dejará Turquía una vez termine la presente temporada, lo que se encajaría dentro del cronograma de la CBF para poder firmar como nuevo seleccionador brasileño a partir del 1 de julio. De esta manera, cumpliría todo el ciclo de partidos oficiales de la Seleçao que se iniciarán con las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial de 2026.

Su nombre gusta, aunque la primera opción sigue siendo Carlo Ancelotti. Para ello, la CBF espera que no revalide el título de la Champions League y que Florentino Pérez lo acabe destituyendo. Porque, en caso, de victoria continental del conjunto blanco Carletto seguirá en Chamartín donde cumpliría su contrato actual que expira el 30 de junio de 2024.

Y el italiano, cada vez que se el preguntan sobre Brasil en rueda de prensa, insiste que su deseo es quedarse en el Real Madrid.

A todo ello, hay que indicar que desde Inglaterra se apuntaba que José Mourinho sería otro de los nombres que está barajando la Confederaçao. A su favor estaría el hecho de hablar portugués... la misma característica que tiene Jorge Jesus.