James disparó contra Argentina por la final de Copa América: "El árbitro influyó"

En julio de 2024, Argentina coronó su gesta en Estados Unidos con la seguidilla de Copa América - Mundial - Copa América, venciendo a Colombia para conquistar el tercer gran título consecutivo de Lionel Messi con la 'Albiceleste'.

El resultado, además, fue cruel con un equipo cafetero que había realizado un gran torneo, apoyados en la figura de un James Rodríguez excelso que, a día de hoy, no olvida el suceso tal, como lo comentó en el programa 'Los amigos de Edu', presentado por Edu Aguirre.

En el citado medio, el exjugador del Real Madrid y actual referente de la selección colombiana hizo hincapié en el buen desempeño suyo y de sus compañeros, pero dejó caer la falta de transparencia en la final.

“Hicimos una excelente Copa América, en lo personal fue espectacular. Estuvimos cerca, por cosas externas no hemos podido quedar campeones. Lo pienso. El árbitro influyó mucho. No nos ha pitado uno o dos penaltis”, comentó el mediapunta colombiano.

"NO SON EXCUSAS"

A pesar de sus críticas, Rodríguez también reconoció el nivel de la selección de Argentina y no quiso restarle mérito a la victoria de los de Lionel Scaloni, que se impuso por la mínima aquella final con el gol de Lautaro Martínez sobre el final de la prórroga.

“No son excusas. Hemos llegado en un buen momento, hemos hecho una buena final y nos metieron el gol faltando tres minutos para irnos a penaltis. Si fueron campeones lo merecían, pero es verdad que las cosas influyeron. Nos han tirado para atrás. Fue lo que pasó”, declaró James.

El hoy futbolista del León de México es la principal figura de la selección de Néstor Lorenzo, que en este parón de selecciones enfrentará a Brasil en el estadio Mané Garrincha y recibirá a Paraguay en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla.

En la clasificatoria para el certamen, Colombia está ubicada en la cuarta plaza con 19 puntos. Al próximo campeonato del mundo clasificarán seis selecciones sudamericanas vía directa y una séptima se jugará una repesca.