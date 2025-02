El histórico gol de un Neymar Jr. desatado

Neymar Jr. va a más. Y este domingo ha marcado su segundo tanto con la camiseta '10' del Santos. El primero, en esta nueva etapa en el Peixe fue de penalti contra el Agua Santa, pero el segundo, sin lugar a dudas, es el que entra para la historia. Lo logró con un lanzamiento directo desde el córner. Un gol olímpico espectacular, que sirvió para ratificar el triunfo santista (0-3) ante el Inter de Limeira en la última jornada de la fase regular del Campeonato Paulista.

Ney ha sido un ciclón, principalmente, en unos primeros cuarenta y cinco minutos en que ha abierto el tarro de las mejores esencias. Ha dado dos asistencias a Tiquinho Soares, otra de las caras nuevas del Peixe en este 2025, y ha corroborado una actuación de cinco estrellas con una diana solo al alcance de los mejores. Un gol olímpico de una ejecución perfecta, en el que el balón ha superado por arriba al cancerbero Igo Gabriel, que nada ha podido hacer.

El dato no es dejar indiferente a nadie: es la primera diana de estas características que marca en toda su carrera. El crack explicó, en declaraciones al canal Cazé TV, cómo fue: "fui a lanzar un córner y el público me provocó. Les pedí que cantaran más y di la primera asistencia para que marcara Tiquinho Soares.. luego, en el segundo lanzamiento, volvieron a decirme algo. Entonces, pensé para mí mismo. 'ahora es cuando tengo que ser yo mismo'... así que le pegué bien, fue un gran disparo y logré este primer gol en este tipo de lanzamientos".

El Santos, con Neymar como maestro de ceremonias, se clasifica para los cuartos de final del principal torneo regional de Brasil, donde tendrá el factor campo a favor (es una eliminatoria a partido único). El adversario será de máxima dificultad: el Red Bull Bragantino.

Los santistas, dirigidos por el portugués Pedro Caixinha, suman su tercera victoria consecutiva. La evolución, después de caer en el clásico contra el Corinthians, es palpable. El Peixe afronta la fase decisiva del Paulista en su mejor estado de forma en este 2025 porque ha encontrado el equilibrio táctico. Los cambios introducidos han dado mucha más consistencia.

Y para el '10' todo es alegría, porque encadena su sexta actuación consecutiva en dos semanas y media. Algo que no ocurría desde antes de su fatídica lesión de ligamento cruzado anterior en la rodilla izquierda que se produjo en octubre de 2023 jugando con Brasil, y que lo dejó un año KO. Además, lo ratificó jugando un partido al completo de 90 minutos, fue la primera vez desde que reapareció de su lesión en octubre con el Al-Hilal.

"Voy partido a partido, preparándome cada vez más y sintiéndome, físicamente, mejor en el campo. Obviamente, no voy a volver al nivel que tenía con 18 o 19 años, ¡cuánto lo extraño!... pero estoy bien, me siento cada vez mejor, cada vez más suelto en el campo", apuntó.

Fue elegido el MVP del partido. La progresión de Ney lo llevará seguro a la Seleçao. Su seleccionador Dorival Júnior, que ya lo ha observado en directo, lo convocará para la fecha FIFA de marzo, cuando Brasil se medirá a Colombia, en Brasilia, y a Argentina, en Buenos Aires, en encuentros de clasificación para el Mundial 2026.

El crack se dejó querer. "Sobre la convocatoria solo tengo que decir que estoy aquí. El deseo de todos los jugadores es defender a su país, defender sus colores. Para mí, siempre ha sido un gran honor. Siempre me he dedicado al máximo, me he entregado al 100% a la selección brasileña. Es el lugar donde me gusta estar, me gusta representar a Brasil, me gusta representar al pueblo brasileño. Así que, si tengo una nueva oportunidad de volver a la Seleçao, estaré muy feliz", finalizó.