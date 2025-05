El hijo de Pablo Escobar: "Mi papá no puso un peso en el fútbol"

Juan Pablo Escobar, hijo del reconocido narcotraficante Pablo Escobar y hoy conocido como Sebastián Marroquín, habló abiertamente sobre la supuesta relación de su padre con el fútbol colombiano, en una entrevista publicada por el barrista Felipe Muñoz en YouTube. En ella abordó temas sensibles como la influencia del narcotráfico en el deporte, la cancelación del torneo de 1989 tras el asesinato del árbitro Álvaro Ortega, y la polémica alrededor de la Copa Libertadores ganada por Atlético Nacional ese mismo año.

“Netflix dice que mi papá era hincha de Nacional, pero la verdad es que le iba al Medellín”, aseguró Marroquín. “Yo me hice hincha de Nacional solo para llevarle la contraria. Él era solo un fanático más, un espectador”. También desmintió la versión de que su padre asistía al estadio mientras era uno de los hombres más buscados del mundo: “¿Tú crees que se iba a ir al estadio? ¿A ‘dar papaya’? Eso son cuentos”.

Respecto a la supuesta compra de la Copa Libertadores de 1989, fue categórico: “Absolutamente falso. Mi papá no tuvo nada que ver con pagar, sobornar o amenazar a nadie. Solo le importaba el DIM, no Nacional”.

"Si me decía que había matado o secuestrado..."

Incluso recordó haber estado en Bogotá viendo la final contra Olimpia: “Ya me hubiera dicho mi papá: ‘No pierda el tiempo, quédese en la finca que eso ya está comprado’. Si me decía que había matado o secuestrado, ¿no me iba a contar si había comprado una Copa?”.

Sobre el crimen del árbitro Álvaro Ortega, que llevó a la cancelación del campeonato en 1989, señaló: “En Medellín había como diez mil personas con el mismo poder militar que mi papá. No quiero exculparlo, porque reconozco sus crímenes. Pero no lo veo invirtiendo tiempo y energía en mandar a matar a un árbitro. Sí puedo ver a sus bandidos haciéndolo y diciendo que él lo ordenó”.

Plantilla de Atlético Nacional en 1989, año en que ganaron la Copa Libertadores / 'X': @NacionalOficial

También admitió que el narcotráfico sí dejó huella en varios clubes colombianos. “Es innegable que el América estaba en manos del cartel de Cali; Millonarios era de Gonzalo Rodríguez Gacha; muchos equipos fueron tocados en algún momento por esa realidad”. No obstante, fue firme al desmentir la supuesta propiedad de su padre sobre Atlético Nacional: “Siempre se ha dicho que era dueño de Nacional o del Medellín. Pero mi papá lo decía claro: ‘los negocios lícitos no dan plata’. Nunca puso un peso en el fútbol”.

Juan Pablo Escobar también matizó el vínculo entre su padre y los jugadores. “Él era amigo de muchos futbolistas. Les pedía que fueran a inaugurar canchas en los barrios con él, pero no era una obligación. En ese momento ni siquiera era famoso, ni había entrado a la política”.

Finalmente, reconoció que, aunque su padre no diera directamente ciertas órdenes, muchos actuaban en su nombre: “¿Sabes cuántos secuestraron o sobornaron diciendo que era por orden de Pablo Escobar, sin que él lo supiera? Por eso muchas veces mató a sus propios hombres. Porque desobedecían o hacían cosas que él no mandó”.