Furia en Brasil contra Memphis Depay: "Ni Maradona ni Messi tuvieron eso"

La aventura de Memphis Depay en Corinthians atraviesa turbulencias. Según Ge Globo, el jugador no se presentó a un entrenamiento sin avisar al club y se habría declarado en rebeldía como respuesta a una deuda de 700.000 euros en concepto de diferentes bonificaciones que figuran en su contrato y que Corinthians no le ha abonado. El ex del Barça y del Atlético de Madrid está siendo objeto de críticas muy duras en Brasil por su actitud.

Una de las observaciones más contundentes ha sido la del exdelantero brasileño Walter Casagrande. El actual comentarista señaló, bajo su criterio, el poco profesionalismo de Memphis, a quien considera que no tiene nivel para jugar en Europa y que disfruta de un contrato deportivo que no se corresponde con su aportación sobre el terreno de juego.

“Memphis no tenía mercado en Europa, el Corinthians no tenía competencia de grandes clubes europeos y terminó viniendo aquí. Todo ese contrato increíble que le ofreció el Corinthians le cayó del cielo; en la situación profesional en la que se encontraba, le cayó del cielo”, declaró Casagrande a UOL News Esporte.

Depay se reencuentra con su mejor versión en Brasil /

Es importante recalcar que el Corinthians no vive un buen momento a nivel económico. El Timão está teniendo problemas para realizar a tiempo los pagos a diferentes jugadores y miembros del personal del club, tal y como informan desde Brasil. “Mi principal crítica a Memphis es la falta de compromiso y la falta de conexión emocional con el Corinthians. Y el Corinthians es un equipo del pueblo, impulsado por la pasión y el amor. O juegas con amor y lo das todo, o te descartan, o demuestras que nada te importa”, apuntó Casagrande.

Según el exdelantero brasileño, “hay que pagarle, porque está en el contrato. Punto". Sin embargo, consideró que el neerlandés no merece lo que el club le ofreció en su momento:"El contrato fue hecho de una forma que nunca había visto: ni siquiera Maradona en el Napoli tenía un contrato así, ni Messi tenía este tipo de contrato”, añadió.

Memphis Depay con la camiseta de Corinthians / SPORT

El comunicado del Corinthians y la deuda con el jugador

En un comunicado, el club confirmó que el jugador se reunió con el presidente interino, Osmar Stabile, el director de fútbol, Fabinho Soldado, y el entrenador Dorival Júnior, para explicar su ausencia. “Durante la reunión, el jugador justificó su ausencia y expresó su deseo de permanecer en el Corinthians. Tras las medidas necesarias, la presidencia da el asunto por concluido”, escribió el Timão, con intención de poner fin a la polémica.

"Es un tipo distraído que no transmite ninguna confianza profesional. Hace tiempo que lo vengo diciendo: después del Campeonato Paulista, no ha jugado nada más. Cuando juega fuera de casa, si no puede, no juega. Y cuando juega, no toca el balón. En todos los partidos fuera de casa después del Paulista -la pre-Libertadores, la Sudamericana y el Brasileirão- o no juega, o no hace nada", criticó.

Memphis ficha por el Corinthians / Corinthians

Envuelto en una situación un tanto tensa, habrá que ver qué sucede con el futuro de Memphis Depay en Corinthians. Llegó al club en verano de 2024 y firmó hasta 2026, pero tras 28 partidos oficiales, en los que ha marcado seis goles y ha dado 10 asistencias, su paso por el Timão podría tener una fecha de caducidad anticipada.