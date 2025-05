Demichelis zanja la polémica con Canales: "Acá no gana Canales ni Demichelis, lo importante es Monterrey"

Casi 300 días han pasado desde que Sergio Canales dejó Sevilla para iniciar su aventura en las Américas. El internacional español cambió el Real Betis por los Rayados de Monterrey, en un traspaso que generó gran expectación en la Liga MX. Sin embargo, lo que comenzó como una promesa de éxito se ha tornado en una de las etapas más complicadas de su carrera.

En las últimas semanas, se ha desatado una fuerte tormenta en torno al centrocampista cántabro. Los rumores apuntan a un enfrentamiento con su actual entrenador, Martín Demichelis, quien asumió recientemente el banquillo. Según diversas fuentes, entre ellas el periodista John Sutcliffe de ESPN, Canales y Demichelis habrían tenido un altercado durante un entrenamiento.

¿QUÉ PASÓ ENTRE DEMICHELIS Y CANALES?

Para entender la actual situación de Sergio Canales en Monterrey, hay que retroceder al pasado 3 de abril. Ese día, durante una sesión de entrenamiento, el centrocampista español y el técnico Martín Demichelis protagonizaron una tensa discusión. En medio del enfado, Canales reaccionó con ira y terminó propinando una patada a una puerta de cristal, lo que le provocó una herida que requirió diez puntos de sutura.

Ese incidente marcó un antes y un después. Desde entonces, el exjugador del Betis no ha vuelto a disputar un solo minuto con Rayados. Ya son cinco los partidos consecutivos en los que ha estado ausente: cuatro correspondientes a la fase regular del torneo Clausura y el primero del repechaje.

Recién este martes, Canales regresó a los entrenamientos con el grupo, y se espera que pueda estar disponible para el próximo compromiso del equipo. Sin embargo, la falta de comunicación oficial por parte del club y la prolongada ausencia del jugador han desatado una ola de rumores. Entre ellos, que la directiva habría decidido apoyar a Demichelis en el conflicto, lo que habría provocado malestar en el futbolista.

En este contexto de tensión, varios medios mexicanos han informado que Cruz Azul ya estaría interesado en fichar al español si finalmente decide abandonar Monterrey. Una opción que gana fuerza a medida que se agrava el desgaste en la relación entre Canales y el entorno del club.

LA OPINIÓN DE CANALES

El español envió un vídeo a través de sus redes sociales donde desveló más detalles sobre el incidente con su entrenador. Así introduce el video el español: "He decidido hacer este vídeo porque se ha hablado mucho sobre este tema y creo que es importante para el equipo".

Canales proseguía el comunicado alegando que no esta arrepentido por sus acciones estos últimos días: “Solo quiero que sepan que estoy muy tranquilo y no me arrepiento de nada de lo que pasó, por mi parte no he hecho nada malo. Nunca he querido perjudicar a este equipo con el que sabéis me he sentido muy identificado y con el que desde que he llegado me he dejado todo en cada entrenamiento y en cada partido”

“Desafortunadamente, producto de la frustración que probablemente sufrimos todos cuando las cosas no salen, tuvimos una charla grupal intensa, pero creo que constructiva, que se ha magnificado dado el accidente que tuve. Obviamente, estoy pasándolo bastante mal porque se ha hablado mucho, ha habido desinformación. Todos conocen mi compromiso con este equipo y por esto hago este vídeo, para ponerle punto y final a este tema. Tenemos que estar todos enfocados en los objetivos que vienen", conluye el centrocampista de Monterrey.

DEMICHELIS SE MOJA

Este jueves, Martín Demichelis fue preguntado en rueda de prensa sobre la polémica y negó categóricamente tener una mala relación con Canales: “Si existiese una muy mala relación entre Sergio Canales y Martín Demichelis o Demichelis y Sergio Canales, yo apartaría al jugador para que no se entrene con el grupo, pero no. No pasa absolutamente nada de eso; hemos empezado hablando en la semana con Sergio, repito, como hablo con todos”.

Demichelis lanza un mensaje tanto a Canales como a la afición: "Acá no gana Canales ni Demichelis, ni pierde uno u otro. El domingo entre todos nos ayudaremos para que gane Monterrey", añadió el entrenador.