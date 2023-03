La convocatoria de la Seleçao ha generado polémica

Las redes sociales arden en Brasil por la ausencia de Caio Henrique, que está en la lista de refuerzos del Barça, y Bruno Guimaraes Ramon Menezes, técnico de la Seleçao Sub20, dirigirá interinamente a Brasil en en el amistoso del día 25 ante Marruecos

No ha gustado en Brasil la primera lista de convocados de la Seleçao tras el varapalo de Qatar 2022. Ramon Menezes, técnico que ganó recientemente el Sudamericano Sub-20, dirigirá, por primera vez, la 'verdemarela' en el amistoso programado para el próximo día 25 contra Marruecos, en Tánger. Y sus 23 convocados han levantado ampollas por dos ausencias sonadas.

La primera de ellas es la de Caio Henrique, lateral de 25 años con pasaporte español, que juega en el Mónaco, y que, incomprensiblemente sigue sin tener una oportunidad en la Seleçao principal.El lateral izquierdo, que es uno de los nombres que el Barcelona observa por si tiene que reforzar la posición, no contó para Tite... y ahora tampoco ha sido recordado por Ramon Menezes, que se ha decantado por el sevillista Alex Telles y por el excolchonero Renan Lodi, ahora en el Nottingham Forest.

Caio Henrique está firmando su mejor temporada en la Ligue-1. Estadísticas en mano no hay posibilidad de justificación en su no-convocatoria: hasta este fin de semana acumulaba 8 asistencias y un tanto... pero si se suman los registros de los dos convocados, Alex Telles y Renan Lodi, la 'dupla' computa 1 gol y 3 pases de gol.

La opinión pública futbolística en Brasil no entiende el porqué de la decisión del seleccionador interino que ha llamado a dos nombres que tenían la confianza de Tite y que nunca marcaron las diferentes.

BRUNO GUIMARES, EL OTRO FOCO DE POLÉMICA

La otra ausencia destacada es la de Bruno Guimaraes, el mediocentro del Newcastlle, a quien parte de la prensa brasileña ya quería como titular indiscutible en Qatar 2022.

Pues bien, el pivote con más proyección para la 'verdemaraela' no estará ante Marruecos, pero sí que han debutado André (Fluminense) o Andrey Santos (del Chelsea cedido al Vasco da Gama), que se destacó en el último Sudamericano y que ha estado en la agenda del Barça pero que nunca ha jugado en Primera División.

"Nadie de la CBF me dijo nada, estoy triste por no haber sido convocado, no me queda otra que seguir trabajando, soy joven, tengo 25 años y ahora empieza un nuevo ciclo en la selección de mi país... no puedo esconder mi decepción", ha señalado el mediocentro de las 'Urracas'.