Se complica la "lesión" de Canales tras su pelea con Demichelis

La acalorada discusión entre Canales y Demichelis sigue trayendo cola. El que fuera jugador del Betis discutió con su entrenador en Rayados, rompió una puerta y acabó con hasta 10 puntos de sutura. No parecía ser muy grave y no se dudaba de su participación en el duelo ante América de esta madrugada después de perderse los dos anteriores. No obstante, el club informó de que su lesión se ha complicado.

Todo sucedió el pasado 4 de abril, cuando el centrocampista español pateó una puerta de cristal de las instalaciones de Monterrey al finalizar un entrenamiento, después de una discusión subida de tono con el técnico argentino Martín Demichelis. Según medios mexicanos, el entrenador le recriminó cierta pasividad en determinados momentos de los partidos, algo que no le sentó nada bien.

La herida que se produjo Canales en la pierna izquierda requirió 10 puntos de sutura, lo que le hizo perderse los partidos ante Chivas Guadalajara (victoria 3-1) y Tigres (derrota 2-1). Su regreso a los terrenos de juego debía producirse esta próxima madrugada, cuando Rayados se enfrenta a América (3.00h), pero finalmente la lesión del mediapunta se ha complicado y podría incluso perderse la última jornada de Clausura 2025, el próximo lunes ante el León de James Rodríguez.

El comunicado médico

Monterrey anunció que "el jugador Sergio Canales presentó una molestia muscular al finalizar el entrenamiento del domingo 13 de abril". "Tras ser sometido el lunes 14 a estudios y evaluación médica, se determinó que el jugador resultó con un edema fibrilar miotendinoso en el sóleo derecho. El tiempo de recuperación estará sujeto a la evolución de la lesión", añade el comunicado médico.

La complicación de la lesión de Canales no deja de ser un capítulo más de una serie de acontecimientos que elevan la tensión en Rayados tanto en lo deportivo como en lo extradeportivo, con Sergio Ramos discutiendo con los aficionados y con el equipo noveno -en puestos de repechaje- tras seis victorias, cuatro empates y cinco derrotas.

Eliminados en la Copa de campeones de la Concacaf por el Vancouver Whitecaps canadiense, Monterrey se centra ahora en acceder a la fase de los ocho mejores del Clausura y, en ella disputar el título.