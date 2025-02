¿Qué coclusiones sacó Neymar Jr. de su debut en el Santos?

Neymar Jr. se emocionó en su regreso a la Vila Belmiro, donde, después de un paréntesis de doce años, jugó sus primeros minutos como jugador del Santos.

"Es difícil encontrar las palabras para expresar el sentimiento cuando amas a alguien. Y yo amo mucho al Santos y, por eso, es muy difícil describir lo que he sentido cuando he vuelto a jugar aquí", expuso el crack, tras el empate del Peixe ante el Botafogo, de Ribeirao Preto (1-1), en partido de la séptima jornada de la fase regular del Campeonato Paulista 2025.

Ney, que llevaba tres meses sin jugar un partido oficial, disputó toda la segunda mitad. Y sacó conclusiones positivas. "No estoy al 100%, pero creo que he hecho un buen partido, no esperaba que corriese tanto, que driblase, que me sintiera tan a gusto y con tanta confianza", indicó.

El crack pidió paciencia a la 'torcida'. "Obviamente, me falta ritmo de competición, me faltan partidos y estoy seguro de que, en tres o cuatro encuentros, estaré mucho mejor", dijo.

"Hoy podría haber jugado más, pero hay que tener tranquilidad, tenemos que ir paso a paso. Estoy muy feliz por cómo ha ido todo, aquí me siento en casa y el lugar donde más me gusta estar es encima del césped. Es una pena terminar el día de mi cumpleaños con este gusto amargo del empate, pero este equipo se acoplará y dará muchas alegrías a la 'torcida'", remarcó.

Preguntado sobre la dureza con la que se empleó el Botafogo, Neymar prefirió no entrar en polémicas y se lo tomó a broma: "me han pedido fotos al final del partido y les he dicho '¿ahora queréis fotos cuando me habéis pegado todo el tiempo?' Casi me arrancan el tobillo. Nos hemos reído. No pasa nada porque nadie ha jugado con maldad, sé que es la única forma que tienen de intentar pararme, espero que en el próximo partido nadie me encuentre", concluyó en declaraciones a las televisiones que tenían los derechos de transmisión.

El próximo compromiso del Santos es domingo ante el Novorizontino. Neymar no quiso confirmar su presencia. "Veremos cómo va todo los próximos días", dijo. Ya el próximo miércoles, tendrá su primera gran cita, el clásico de la máxima contra el Corinthians en la temible NeoQuímica Arena, en Sao Paulo.