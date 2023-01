El acierto de Luis Suárez en fichar por el Gremio

El exdelantero uruguayo del Barça tiene las tres características definitorias del Tricolor gaucho: garra, lucha y entrega Luis Suárez, que cumplirá los 36 años este mes, será presentado hoy en Porto Alegre: ha firmado por dos temporadas

El Gremio presentará hoy a Luis Suárez en una fiesta, en la Arena Gremio, digna de un crack mundial. El club gaucho necesitaba un golpe de efecto tras transitar un año por la Serie B del Brasileirao y este lo ha encontrado con la contratación de un futbolista muy carismático que ya hacía mucho tiempo que quería atar.

A las puertas de hacer 36 años, el exblaugrana se ha comprometido por dos temporadas con el Inmortal, hasta diciembre de 2024. El elemento clave de su desembarque en Porto Alegre, más allá de la insistencia del Tricolor gaucho, ha sido las buenas referencias que le ha dado Lucas Leiva, con el cual mantiene una gran amistad desde que coincidieron en el Liverpool. El volante, por cierto, está pasando por una etapa complicada por unas disfunciones cardíacas, pero su intención es la de mantenerse en activo.

MUY FELIZ E MUY CONTENTO 🇪🇪 Aperta o ▶️ e confere as primeiras palavras do Luis Suárez no CT Luiz Carvalho. pic.twitter.com/XU6PnGVBA3