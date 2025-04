Abuso verbal y psicológico: las graves acusaciones contra Marcelo Bielsa

Marcelo Bielsa es un habitual en el centro de la polémica. El entrenador argentino, ahora seleccionador de Uruguay, se ha caracterizado siempre por su forma de ser y por la manera de expresarse, aunque hay veces que sobrepasa los límites, algo que ha querido denunciar uno de sus exayudantes.

Carlos Nicola, quien fuera preparador de porteros de la selección de Uruguay, ha atacado duramente a Bielsa por su comportamiento, lanzando unas graves acusaciones contra el hombre que provocó su destitución. "Fue una gran desilusión por todas las connotaciones que tiene Bielsa como entrenador, con todo lo que arrastraba y con toda esa imagen que tenía construida", arrancó diciendo en Infobae.

Una convivencia poco sana

Nicola asegura que una vez le conoces, el 'Loco' es totalmente diferente a lo que piensan desde fuera: "Fue una desilusión el día a día una vez que uno lo conoce. Darse cuenta de que es una gran contradicción todo lo que uno ve hacia afuera y cómo se maneja con la gente hacia adentro".

Bielsa: "Soy responsable de lo que el equipo no consigue" / CONMEBOL World Cup Qualifiers (South America)

A pesar de que con él Bielsa "nunca tuvo una falta de respeto, el trato siempre fue cordial y siempre me hizo sentir diferente al resto", el que fuera miembro del staff técnico deja claro que "no fueron meses de una convivencia sana, de algo a lo cual estábamos acostumbrados en el complejo después de 15 años trabajando con Oscar Tabárez".

Estrés y abuso verbal

Pero el expreparador de porteros uruguayo no se detuvo ahí y atacó con fuerza: "Él espera que la gente se vaya acomodando a su forma de ser. No digo que un entrenador tenga que ser democrático, porque un entrenador debe tomar decisiones, cada uno tiene su estilo. Pero lo que no me parece bien es el abuso y el destrato de la gente, el de naturalizar ese tipo de situaciones que son las que a mí me parece que no están bien".

"Todo lo que tiene que ver con el generar estrés innecesario, el abuso verbal y psicológico... Esas cosas no corresponden y con Bielsa pasaba siempre", sentenció Nicola, que aseguró que su salida de la Celeste "terminó desencadenándose" por estas situaciones.

La actualidad

Nicola no sabe si el Loco "es el indicado o no, es el que está hoy". "Habrá que esperar a que termine el proyecto para ver cuál es la evaluación final. Hoy, me parece que la evaluación no es buena, desde ningún punto de vista”, añadió el preparador sobre la actualidad de la selección uruguaya.

También tuvo tiempo para analizar el aspecto deportivo: “El último año me parece que no ha sido bueno, en cuanto a los resultados y a su juego. En los últimos 11 partidos en cancha, Uruguay ganó uno solo, a Colombia, y con muy pocos goles de diferencia. La clasificación al mundial no peligra, pero no es una situación cómoda como hace un año y medio”.