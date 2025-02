Así fue la vida oculta de Gary Neville a las espaldas de Alex Ferguson

Gary Neville fue un 'one club man'. El exjugador estuvo toda su carrera deportiva defendiendo el escudo del Manchester United desde 1992 hasta el día de su retirada en 2011. Neville era un jugador muy querido por la afición de los 'Red Devils', ya que dio noches de grandes alegrías en Old Trafford.

Desde sus inicios hasta su último día, el jugador coincidió con Alex Ferguson, leyenda del Manchester United tras estar 27 años en el banquillo del equipo inglés. No obstante, su relación con el técnico escocés era muy buena, aunque siempre le escondió un secreto y así lo desveló en 'The Times'.

El exdefensa de los 'Red Devils' estudió arquitectura y desarrolló propiedades mientras jugaba a las órdenes de Ferguson. El inglés, que disputó 602 partidos, ocultó esta información, ya que el técnico solo quería que estuviesen centrados en el fútbol. Neville llegó a explicar que mientras sus compañeros jugaban al póquer en los viajes, él revisaba los planos arquitectónicos de sus proyectos profesionales.

Sin embargo, ocultarle su trabajo alejado de los terrenos de juego no era nada sencillo. En declaraciones a 'The Times', el inglés desveló cómo gestionó llevar una doble vida. "No podía distraerme con nada. Al mismo tiempo, sabía que mi carrera futbolística llegaría algún día a su fin", aseguró al medio inglés.

Una de las cosas que hacia para no ser pillado por Ferguson fue construir sus propiedades en el norte de Bolton, lejos de las zonas del sur de Manchester donde vivían la mayoría de los jugadores. Además, era un sitio que frecuentaba para vigilar a toda la plantilla.

En los vuelos, se intentaba sentar solo para que ningún compañero suyo se enterase de su vida paralela: "Me aseguraba de que no hubiera nadie sentado a mi lado y luego los sacaba y empezaba a mirar los dibujos, los diseños y todo lo que tenía que hacer".

La dedicación de Neville en sus proyectos inmobiliarios era absoluta. "Iba a las obras todas las tardes después de la formación. No sé qué hacían los demás. Pero yo iba a la obra, pasaba tiempo en las reuniones del equipo de diseño, asistía a las reuniones de construcción y me aseguraba de estar en las reuniones de costes, de bancos y de ventas", indicó en 'The Times'.

Actualmente, el exjugador del Manchester United supervisa un total de 56 negocios que tienen un valor combinado de 100 millones de libras. Sobre sus proyectos iniciales, señaló que "todavía tengo cuatro. Mi madre vive en uno de ellos".