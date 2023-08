Zero y 'la anarcochoni': Poliamor a primera vista en la historia de 'First Dates'

Zero y Álex han conectado desde el primer momento Ambos han coincidido en su manera de pensar

First Dates tiene como principal finalidad que sus participantes encuentren el amor o, al menos, empiecen a buscarlo. Con tantas citas a ciegas pasando por sus mesas, lo más probable es que alguno de los encuentros salga bien y que otros salgan francamente mal.

'First Dates' es un programa presentado por Carlos Sobera. Se estrenó en 2016, y tanto ha sido su éxito que ha sido proclamado como un programa de referencia de Cuatro. Los espectadores pueden disfrutarlo de lunes a viernes a las 21:05 horas.

Los comensales son los que se presentan delante de las cámaras, casi sin ningún tipo de filtro ni contraste. Y es que algunas historias son tan asombrosas que cuesta creer que sean verdad.

El programa junta a parejas en una cita a ciegas. Estos participantes mantendrán una conversación durante la cena en la que se conocerán y verán si realmente son compatibles o no. Al final del encuentro, decidirán si han tenido gustos afines y quieren seguir conociéndose, o si, por lo contrario, prefieren no saber nada el uno del otro.

Álex se define una joven ‘anarcochoni’, muy implicada en el mundo de la política, pero no renuncia al maquillaje y al brillo. Se dedica al estilismo y busca una pareja con la que encaje y pueda luchar contra la desigualdad que vive una chica trans. Sus deseos han sido cumplidos, con la entrada de Zero, durante su adolescencia empezó un proceso de transición al género femenino, que después abandonó y ahora siente que él género neutro es el que más le identifica.

Zero cree en el amor libre, fuera del programa mantiene una relación con una chica trans pero tiene una relación poliamorosa, por lo que las chispas con Álex no han tardado en saltar. Ella es más de relaciones abiertas, pero ha tenido que gestionar situaciones de ‘poliamor’ y no lo sabe llevar muy bien.

Ella ha querido saber si Zero estaría dispuesto a una relación monógama y le ha dicho que sí “pero tendría que ser algo extraordinario”. Ambos se han sorprendido al ver que encajaban en todas sus opiniones sobre el género, el machismo y el amor, por lo que en la cita ha habido una gran conexión y no han dudado en tener una segunda cita para conocerse más.