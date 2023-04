Zendaya brilla en Coachella con una actuación sorpresa junto a Labrinth, que deja al público boquiabierto

La actriz acompañó a Labrinth, cantante de la banda sonora de Euphoria, en el festival Una aparición que encantó a los fans de la serie

El festival de Coachella ha estado repleto de momentazos, y sin duda uno de ellos ha sido la actuación sorpresa de Zendaya junto a Labrinth y escucharlos cantar 'All for us', lo cierto, es que no había nadie mejor que la propia protagonista de Euphoria para interpretar una canción de su banda sonora.

La actuación que dejó al público boquiabierto se vivió el sábado cuando Labrinth trajo por sorpresa a Zendaya a su concierto. Una performance que ha enamorado a los fans al cantar 'All for us'.

Aunque los fans de la serie estaban encantados con la simple actuación del artista, tras cantar 'I'm Tired', también de la serie 'Euphoria', Labrinth dio paso a Zendaya para que le acompañase con 'All for Us'. Preparada la puesta en escena, con un look digno de estrella: camiseta blanca, vestido rosa lleno de volantes y unas botas negras, Zendaya enloqueció al público.

Si creéis haber sentido una perturbación en la fuerza, un crack en el centro mismo del universo, una explosión, una tormenta solar… Ha sido Zendaya destrozando mil cabezas al pisar el escenario con Labrinth en Coachella. La locura es esto. pic.twitter.com/UZyvHqX5oP — Rafa Mateos (@RafaMateos) April 23, 2023

La actriz ha dejado claro que es una artista multidisciplinar y que puede enfrentarse a cualquier reto que se le plantee, destacando con creces.

“No puedo expresar la gratitud que siento por esta noche mágica. Gracias a mi hermano Labrinth, por invitarme y por darme un espacio seguro y precioso para volver a subirme a un escenario. Y a las personas que os encontrabais allí esta noche… WOW… Mi corazón está lleno y no puedo agradeceros lo suficiente el amor que recibí anoche. Mis nervios se fueron al instante”, así ha agradecido Zendaya, a través de stories en Instagram, su experiencia en Coachella.