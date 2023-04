El zasca de un restaurante a una mujer que reservó para 11 y les dejó plantados

Una marisquería ha sido noticia en los últimos días tras publicar una carta en redes sociales La publicación estaba dirigida a una mujer que había reservado una mesa para once personas

Una marisquería ha sido noticia en los últimos días tras publicar en redes sociales una contestación a una mujer que había realizado una mesa para once personas y finalmente, no acudió a su cita con 'A Centoleira' de Bueu, Pontevedra. El restaurante explicaba en la publicación: "Tu 'lo siento, lo olvidé' me dejó con un sentimiento agridulce".

El contundente mensaje de la marisquería explayaba: "¿Por qué no te pones en mi lugar? Porque represento a un montón de trabajadores. Porque me da vergüenza cuando se lo hacéis a otro compañero del sector. Porque ayer me hiciste reflexionar. Gracias Ángela".

Cristina Pardo, en la Sexta, opinaba rotundamente "Me parece una vergüenza". "Esto hace que muchos restaurantes empiecen a pedir una especie de adelanto para la reserva de la mesa" añadía el presentador Iñaki López. Por otra parte, la colaboradora Bea de Vicente opinaba "no solo dejas a mucha gente que no puede ir, también la compra del empresario".

Este comportamiento por parte de algunos clientes, hace que algunos restaurantes no acepten reservas o que incluso, se pida un adelanto económico para garantizar la asistencia del comensal o que por lo menos, se asegure de llamar para cancelar la reserva y así obtener la devolución.