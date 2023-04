El zasca de un farmacéutico a un chico que no usa condón porque no encuentra de su talla

Un vídeo que ha puesto 'patas arriba' las redes "Yo tengo un colega que dice que no usa [condón] porque no encuentra de su talla, ni quiera los XL", esta era la pregunta realizada al farmacéutico

Todos conocemos a alguien que se viene muy arriba con ciertas afirmaciones y peca de ser demasiado, dicho de forma rápida y vulgar, flipado. Según parece, este ha sido el caso del protagonista de este post: un chico que no utiliza condón porque no encuentra de su talla.

Farmacéutico Fernández, uno de los divulgadores con más repercusión, ha revolucionado TikTok, con este vídeo. Con más de 2,6 millones de seguidores y más de 120 millones de 'me gusta', este divulgador comparte contenido sobre dudas y preguntas que la gente tiene sobre salud.

Pues bien, este tiktoker dio recientemente una respuesta a una de las consultas que, evidentemente, se ha hecho viral y no es para menos. Siendo exactos, Farmacéutico Fernández se enfrentó a la siguiente consulta de uno de sus seguidores: "Yo tengo un colega que dice que no usa [condón] porque no encuentra de su talla, ni quiera los XL".

Esto, como no podía ser de otra manera, ha estado dando mucho de lo que hablar en Twitter, ya que Guillermo Martín, conocido en la red social como Farmacia Enfurecida, no ha dudado en compartir la respuesta del mencionado usuario de TikTok a la consulta del seguidor.

A decir verdad, el tuit parece haber sido borrado ya, pero os vamos a dejar con la respuesta igualmente, además de con el perfil de Farmacéutico Fernández en TikTok, y con el propio vídeo que ha compartido otro usuario de Twitter, llamado @hoodaxx_.

Básicamente, el farmacéutico ha cogido un preservativo y se lo ha puesto literalmente en la cabeza, mientras decía lo siguiente: "Tu colega es un miura, un triplodocus mastodóntico. ¿Me quieres decir que a mí, en uno normal, me cabe la cabeza, y que a tu colega, en un XL, no le cabe el pincelín?".

