Zanjan la polémica con el examen de matemáticas de la EvAU de Madrid: "se puede resolver perfectamente"

Agustín Carrillo cree que el examen no es reclamable "porque es una forma más de enunciar un problema"

Sergio Montañez, doctor en física teórica y profesor, explicó en su perfil de Twitter que el enunciado de uno de los problemas de la opción B del examen de matemáticas de la EVAU de la Comunidad de Madrid no estaba planteado de forma correcta: se le pedía a los estudiantes "estudiar la continuidad de la función en R" porque "no se puede estudiar la continuidad en x=1 porque este punto no pertenece al dominio de la función".

Si lo que Sergio decía es correcto, el examen sería impugnable, pero la Federación Española de Sociedades de Profesores de Matemáticas (FESPM) ha explicado a La Razón que este problema "se puede resolver perfectamente", algo que han constatado otros expertos en redes sociales durante las últimas 24 horas.

Agustín Carrillo de Albornoz, presidente de la FESPM, explica que no cabe ninguna duda en el enunciado: "todos los alumnos que tengan claros los conceptos lo pueden resolver", además de destacar que se trata de un problema asequible: "no entraña ninguna duda ni dificultad"

Los periódicos han hecho clickbait con una noticia que alguien se ha inventado a partir de un tweet mío sin ni siquiera contactar conmigo. No es un asunto importante. Es una discusión técnica entre profesores. Consideramos enunciado debe escribirse mejor.https://t.co/wTSdmOXUVO — Sergio Montañez Naz (@DivulgaMadrid) 11 de junio de 2023

La justificación para Agustín del debate se encuentra en el enunciado: "no es reclamable porque es una forma más de enunciar un problema". Y de paso, critica que a los estudiantes de Matemáticas se les deje una tabla de distribución: "es grave y nadie se queja sobre ello". Para él, lo adecuado sería utilizar una calculadora científica, pero existe una normativa que impide el uso de la mayoría de ellas.