Zaira de la Morena revela el encuentro que mantuvo con Rauw Alejandro

Zaira de la Morena ha sido protagonista en los últimos días, poco tiempo después de que Rauw Alejandro y Rosalía pusieran fin a su relación. Los rumores apuntaban a que esta joven, ex participante del programa 'Mujeres y hombres y viceversa', había tenido un encuentro con el famoso cantante mientras este todavía era la pareja de la artista catalana.

La televisiva comentaba en Telecinco que no tenía por qué ocultar nada. "No tengo nada que esconder", expresaba. La valenciana tuvo un encuentro con el puertorriqueño en febrero de 2020, durante uno de sus conciertos en Toledo. "¿Quién contacta a quién?", le preguntaba Frank Blanco. "A mí me contactan... Gente del entorno de Rauw", empezaba diciendo.

"Fui y me lo pasé bien. Rauw en las distancias cortas es muy guapo, después del concierto estuvimos en el backstage y, como se dice en Las Vegas, lo que pasa en el backstage se queda en el backstage... Aunque sí os digo que hubo un piquito de despedida", afirmaba Zaira.

Además, de la Morena revelaba que su encuentro con la ex pareja de Rosalía duró aproximadamente dos horas, en las que prohibió a su equipo acceder al camerino. Recientemente, Zaira de la Morena acudió también como invitada en su concierto de Valencia, donde hubo un intercambio de miradas del que ya informó Amor Romeira.