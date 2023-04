Yulen Pereira hace realidad la petición de su madre tras dejar 'Supervivientes 2023'

Arelys ya es exconcursante de 'Supervivientes 2023' La madre de Yulen Pereira ya ha regresado a España

'Supervivientes' es un 'reality' en el que un grupo de concursantes son enviados a una isla o lugar remoto y deben sobrevivir en condiciones extremas durante varias semanas. Los concursantes son sometidos a desafíos físicos y mentales para obtener comida, agua y refugio, y también compiten entre sí en distintas pruebas para avanzar en el programa y llegar a la final.

El programa se emite en directo y los espectadores pueden votar para salvar a sus concursantes favoritos. Cada semana, los concursantes menos votados se enfrentan a la eliminación, y el que recibe menos votos debe abandonar el programa.

La madre de Yulen Pereira, Arelys, le hizo una petición a su hijo tras finalizar su andadura por la última edición de Supervivientes. La exconcursante ya ha regresado a España y su hijo, ya se ha encargado de cumplir la petición de su madre.

Jorge Javier le dedicaba un emocionante mensaje: "Me ha gustado mucho conocer esa otra parte que nos ha mostrado, esa de emocionarse. Nos ha encantado verte emocionarte y estoy conteniéndome la emoción porque no estoy acostumbrado a verte a llorar y me impacta más". explicaba el presentador.

Arelys, después de estar las últimas semanas en la isla y comiendo poco, tenía ganas de un menú muy concreto y quería que su hijo estuviera preparado: "Por favor, que mi hijo me tenga preparada una tarta, una pizza carbonara y unos tequeños, él ya lo sabe. Con eso de momento me conformo".

Yulen Pereira, exnovio de Anabel Pantoja, ha compartido en redes sociales una historia de Instagram con el mensaje "Marchando", dejando claro a todos sus seguidores que va a cumplir la petición de su madre lo antes posible.