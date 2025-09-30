Yolanza Díaz vuelve a la carga y esta vez contra las horas extra sin remunerar

Después de que el plan del gobierno de reducir la jornada laboral no saliera adelante. Yolanda Díaz prepara una nueva jugada en contra de otra de esas lacras extendidas en el mundo laboral.

En este caso en concreto, estaríamos hablando de las horas extras sin remunerar, un fenómeno que tiene lugar en un buen número de empresas a lo largo del país y que ocurre desde hace tiempo.

En este mismo sentido, las intenciones de la Ministra de Trabajo y Economía Social tendrían que ver con que se alcanzase un mayor grado de conciliación entre la vida personal y laboral de los trabajadores.

Un objetivo que también persiguió con su anterior proyecto de ley, pero esta vez intentará implementar medidas diferentes con la idea de que sean finalmente aprobadas con el tiempo.

Básicamente, el plan del gobierno tiene que ver con hacer que las empresas hagan uso un método que registren de forma más eficaz las horas que trabajan sus empleados.

La idea tendría que ver con construir un control masivo de esto último con el objetivo de que las Inspecciones de Trabajo contasen con informacón más precisa y fiable sobre el funcionamiento de las empresas.

En este mismo sentido, la medida propuesta por Yolanda Díaz iría a favor de promover la salud laboral de los trabajadores, intentando acabar con una filosofía de trabajo muy extendida en nuestro país.

Ahora ya solo queda ver si estamos ante una medida que finalmente saldría hacia delante o se estancaría ante una votación no concluyente, como ya ocurrió con el proyecto de ley para reducir la jornada laboral.