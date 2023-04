¡Yaiza y Adra estuvieron a punto de llegar a las manos en Supervivientes!

Yaiza sobrepasó los límites tras amenazar a su compañera de supervivencia "Lo mismo la nariz no te la operas por físico, sino porque te la hayan roto"

Es comprensible que en un programa como 'Supervivientes 2023' los nervios estén a flor de piel, ya que los alimentos y el bienestar escasean, pero, aun así, hay ciertos límites que nunca hay que sobrepasar. Pues bien, en el último programa es lo que ocurrió, lo que provocó que las redes sociales se manifestarán para pedir la expulsión inmediata de una de las concursantes de esta edición.

Como era de esperar, el motivo de esta situación fue la comida. Concretamente, fueron Yaiza y Adara quienes se enfrentaron en una discusión que fue subiendo de tono sin dar visos de parar. Para poneros en contexto a todos aquellos que no lo visteis, algunos de los participantes del grupo liderado por Adara y Yaiza tenían que enfrentarse para obtener una recompensa, pero acabó con las dos líderes sacadas de sí. El premio era tortilla y pan.

Todo esto empezó cuando Adara comenzó a quejarse y advertir que a ella no le dieran el trozo más pequeño y acusó directamente a Yaiza: "Y esta señorita que lleva dos semanas aquí...". Por otro lado, la respuesta de Yaiza fue la siguiente: "Cuidadito que tengo nombre, señorita. Tengo nombre y voy a pescar todos los días y abro cocos. Lo que te jode es que soy tu rival y lo que estás viendo ahí es eso". Además, esta última también comentó a Adara que para tomar el sol "no necesitas más tortilla".

"Yo no me conformo con esta decisión teniendo a esta señorita", replicó Adara. Finalmente, el reparto se suspendió, nadie comió y la discusión comenzó a subir su tono y su agresividad. "Estoy de vacaciones a partir de hoy, pero ya mismo. Mira, voy a tomar el sol y todavía dice que tiene más cuerpo que yo. Porque está celosa y no tiene estas dos", soltó Yaiza. "¿Estamos locos o qué? Que tienes más cuerpo tú que yo dice, vete a cagar", afirmó la última concursante en formar parte de esta nueva edición del programa de Telecinco.

Adara se viene abajo tras enfrentarse a sus compañeros 💥



🔁 Se merecía un cacho de tortilla más grande

❤ Se merecía el pedazo pequeño



🏝 #TierraDeNadie8

Adara, en compañía de los demás, comenzó a mostrar su malestar: "Estoy harta ya, ya tengo que explotar tío. Estoy hasta las narices. Todas las semanas nominada, no me dejan hacer la comida, me tiran por tierra todo. ¿Qué me quieren hacer sentir? Una mierda, una basura". Ahora bien, más allá de toda esta incomodidad surgida entre las concursantes, el peor momento estaba a punto de vivirse.

"Yo me dejo la piel aquí y soy una buena superviviente. ¿Sabes lo que no soy? Bienqueda. Me querían dar el trocito de tortilla pequeño, pero no me duele. Me duele que se me tire por tierra", afirmó Adara. A continuación, llegó el momento desencadenante que ha hecho que la audiencia pida la expulsión de la propia Yaiza, ya que esta pasó cualquier límite y le lanzó una amenaza física a Adara: "Como me vuelva a decir algo del físico, colega, cuidado. Lo mismo la nariz no te la operas por físico, sino porque te la hayan roto".