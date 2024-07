Xokas revela con cifras el dineral que ganó en su mejor mes

El mundo del streaming se ha convertido en uno de los entornos más rentables y populares de creación de contenido en los últimos años. Y es que, tras casi una década de dominio por parte de YouTube, Twitch comenzó a abrirse paso, hasta crear un nuevo nicho que ha producido grandes estrellas. Una de las más destacables y polémicas es Xokas, un streamer gallego que es de los creadores de contenido más grandes de España.

Recientemente, el gallego ha acudido como invitado al podcast ‘La Placita Amarilla’, donde ha desvelado algunos datos muy interesantes sobre sus ingresos. Y es que, a lo largo del episodio, la conversación fue llegando hasta el tema del dinero. Esto es algo que siempre ha generado mucho debate cuando se habla sobre youtubers, streamers o influencers, ya que la monetización de estos trabajos es bastante obtusa y puede ser confusa.

Sin embargo, El Xokas habló sin problemas acerca del dinero que generó en el mejor mes de su carrera como streamer. "Mucho dinero, por contrato no puedo decir exactamente pero te puedo decir la suma de todo”, señalaba el conocido creador de contenido. Además, desglosaba de dónde venían los ingresos, hablando de varias promociones para marcas, el dinero que generaba con Youtube y sus ingresos de Twitch. “Creo que debí ganar, no lo sumé, pero todo lo de Twitch que deberá ser unos 60-70, más los 50 YouTube...deben ser 220.000 euros, creo que es lo máximo pero no pasa siempre, eso es el mejor mes de mi vida", afirmaba Xokas.

Esta cantidad de dinero se asemeja bastante a la que han desvelado otros creadores de contenido de un tamaño similar, como Jordi Wild, quien afirmó que generaba entre 200 mil y 300 mil euros en sus mejores meses. Dicho esto, queda bastante claro que muchos de estos streamers son máquinas de hacer dinero y que la popularidad en Twitch y Youtube es muy rentable.