El Xokas carga contra Ibai: el nuevo 'salseo' del mundo de Twitch

Ambos streamers discutieron a través de una llamada telefónica El motivo de la discusión tiene que ver con los ya terminados Squid Craft Games 2 de Twitch

Como ya sabréis aquellos que sigáis de cerca la actualidad del mundo streamers y Twitch, los Squid Craft Games 2 ya han llegado a su final, hace unos días, de hecho; pero parece que aún siguen coleando ciertas rencillas surgidas del último evento de creadores de contenido.

De hecho, como veis en el titular del post, la última polémica ha sido protagonizada por dos streamers más que reconocidos como son Ibai y El Xokas.

Para poner en situación, hace unos días se disputó la final de los Squid Craft Games 2, competición de supervivencia de Minecraft basada en El juego del calamar, la popular serie de Netflix.

El ganador fue el streamer Sapnap. El mencionado Twitch Rivals parece que estuvo a la altura de las expectativas, puesto que, además de grandes streamers, participaron varios que son considerados como jugadores pros de Minecraft. Si bien esto per se no es una mala noticia, parece que ha sido uno de los puntos más polémicos.

Por supuesto, en el evento se produjeron auténticas sorpresas, pero ninguna como La Noche. ¿De qué se trata? Muy sencillo: varios pros de Minecraft ejecutaron a varios grandes streamers de Twitch durante una de las noches, a sangre fría. Los grandes perjudicados de este acto en el juego fueron TheGrefg y El Xokas.

Fiel a su estilo, el streamer gallego dedicó unas cuantas palabras a ElRich y sus seguidores, a los que calificó de ''niños de 15 años''. Tras ''morir'' a manos de ElRich y otros pros de Minecraft, El Xokas comenzó una particular cruzada contra todos estos streamers. Son usuarios con muchas menos visualizaciones y seguidores que él, pero con más habilidad jugando a Minecraft.

En un directo reciente, El Xokas intentó explicar lo que sucedió en La Noche, asegurando que fue asesinado a traición por ''unos niñatos''. No solo eso, sino que también atiza a Rubius y Komanche por la organización de los Squid Craft Games 2.

El streamer gallego cree que muchos seguidores de ElRich y otros streamers no ven las cosas con objetividad, ya que solo se han dedicado a reírse de la muerte de Xokas o TheGrefg.

Ahora bien, esto no fue todo, puesto que en el mencionado vídeo, El Xokas no dudó en dejar un recado a Ibai (la frase ''No he tenido tiempo para reaccionar a las jugadas de los Squid''). En esta ocasión, el streamer vasco no se ha quedado de brazos cruzados.

Primero, reaccionó en directo al vídeo de El Xokas, analizando punto por punto su explicación, y concluyendo con que ''ElRich es su padre''.

Más tarde, ambos streamers mantienen una tensa conversación telefónica. Ibai intenta explicar al creador de contenido gallego que es inútil criticar a ElRich, y que lo mejor es aceptar que se equivocó al intentar ir a por él y sus compañeros en el pasado evento de Minecraft.

Como era de esperar por parte de El Xokas, lejos de entrar en razón, este siguió agarrándose al hecho de que se trata de auténticos pros del juego, y que la actitud de ir a humillar no es la adecuada. Podéis ver ambos directos (la reacción de Ibai y la llamada entre ambos) para juzgarlos por vosotros mismos.