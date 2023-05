Willy Valadés insiste en que le quedan tres mes de vida, a pesar de ser acusado de estafa

El que fuera periodista deportivo de Cope está actualmente en casa de sus padres y lanzando advertencias a dos de sus excompañeros “Me han traicionado. Me quedan tres meses de vida”

El periodista deportivo Guillermo Valadés, también conocido como Willy Valadés, fue acusado de haber engañado a sus compañeros de sección en Cope inventándose un tumor cerebral para sacarles dinero, concretamente 400.000 euros. Con la excusa de pagar un tratamiento médico, el periodista estafó a sus compañeros casi medio millón de euros.

Después de que la noticia saliese a la luz, Valadés se ha atrincherado en casa de sus padres “a la espera de acontecimientos”, así ha informado 'El cierre digital'.

Desde el medio han informado de que el periodista afirma sentirse "traicionado" por sus compañeros Manolo Lama y Paco González. La cosa no acaba ahí, y Willy les habría lanzado también algunas advertencias a sus mencionados compañeros para no llegar a la vía judicial.

Por otro lado, el mismo portal cuenta que el Willy le habría afirmado a uno de sus antiguos compañeros con los que a día de hoy sí que se habla que le quedan pocos meses de vida: “Me han traicionado. Me quedan tres meses de vida”.

Adicionalmente, Valadés, según cuentan, “no se sale del personaje”, tras dejar “en shock a sus compañeros, que no saben si el dinero se lo ha pulido o lo tiene guardado en una caja”. Y “está deslizando advertencias con el ánimo de esquivar la vía judicial”.

Por otro lado, cabe mencionar que en la redacción de deportes de Cope existe cierto malestar e incomodidad, puesto que, como le habrían contado las fuentes a El Cierre Digital, Guillermo podría contar con bastante información sobre sus antiguos compañeros “tras más de veinte años de juergas”, en las que Valadés era “el abrelatas de Paco González, que lo mantenía en el equipo a pesar de su evidente incapacidad laboral”.

De hecho, según estas mismas fuentes, el asunto está haciendo mella en el grupo: “La fiesta está pasando factura a este equipazo”, comentan desde dentro de la emisora.

Cabe mencionar que recientemente el propio Paco González habló en defensa de su equipo y pedir respeto, ya que dijo que esta situación era privada. “Solo podemos decir un par de cosas que suenan contradictorias: lo sentimos mucho y lo volveríamos a hacer. Sentimos todo el ruido que se está formando y esa no era nuestra intención. Y lo volveríamos a hacer porque cualquier ayuda que se hace del corazón, está bien”.

“No hay ningún fondo de maniobra, ningún fondo de publicidad; la redacción de deportes tiene un presupuesto anual fijo y lo gestionamos lo mejor que sabemos”, afirmó. “Con la complicidad que sentimos con los oyentes y el compromiso de sinceridad que uno tiene cuando se coloca delante de un micrófono, nos gustaría poder aclarar algo, pero es que no podemos. No podemos decir mucho porque es una cuestión de ámbito privado, personal y muy íntimo”, añadía.