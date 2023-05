Así es 'We Are One', la canción de Irlanda para Eurovisión 2023: Letra y videoclip

Wild Youth representará a Irlanda en Eurovisión en 2023 Parte como candidata al top 15

Ya está todo listo para que empiece el festival de la canción más esperado: Eurovisión 2023. En el certamen, treinta y siete países trataran de alzarse con el micrófono de cristal en Liverpool, ante la atenta mirada de millones de eurofans que ya han empezado la cuenta atrás esperando el 13 de mayo.

A pocos días de la final, la batalla musical comienza. La misma semana del evento se disputarán las dos semfinales: el martes 7 y jueves 11 que determinarán qué países acompañarán al Big Five y Ucrania en la gran final del concurso. Todo el evento podrá seguirse íntegramente por La 1 de RTVE.

'We are one' será la propuesta de Irlanda para la edición de este año. Los irlandeses tratarán de superar las semifinales y mejorar una muy mala racha en la que han llegado a la final en una de las últimas 8 ediciones del certamen. Los expertos le dan a la banda un meritorio Top15 en los pronósticos, algo que no logran desde 2011.

Videoclip de 'We are One' - Wild Youth

Letra de 'We Are One' - Wild Youth

We take our first breath

And then we exhale

Though we give it all we got

Until we fail

We get back up again

We take a look around

Oh, life can be a long road

But at least we're not alone

We might be different, we might be unique

You might be a leader, I might be a freak

And we might be different

But under the falling sun

Tonight we are one

We are one

When we rise, we rise like the sun

When we go down, we go down, we go down, we go down

We take our first step

And then we fall

But still we keep on going

Climbing every wall

We keep on fighting

Turning every stone

And life can be a long road

At least we're not alone

We might be different, we might be unique

You might be a leader, I might be a freak

And we might be different

But under the falling sun

Tonight we are one

We are one

When we rise, we rise like the sun

When we go down, we go down, we go down

We are one

(We might be different, we might be unique)

We are one

(You might be a leader, I might be a freak)

We are one

(And we might be different

But under the falling sun)

Tonight we are one

(We might be different, we might be unique)

We are one

(You might be a leader, I might be a freak)

When we rise, we rise like the sun

When we go down, we go down, we go down, we go down

We are one

