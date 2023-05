Wanda Nara rompe con Mauro Icardi por una supuesta nueva infidelidad

La propia presentadora y empresaria ha afirmado su ruptura Una nueva separación entre ambos que tiene lugar en medio de rumores por una nueva infidelidad

Parecía que solo era cuestión de tiempo y parece que el mismo nos ha dado la razón, ya que parece que el matrimonio de Wanda Nara y Mauro Icardi podría haber llegado a su fin. Bueno, la propia Wanda lo habría afirmado después de nuevos rumores de infidelidad por parte del futbolista del Galatasaray con una joven, llamada Candela Lecce. Por otro lado, como han apuntado recientemente en el programa 'Intrusos', el jugador habría retomado el contacto con China Suárez.

“El rumor me agotó”, confesaba la propia Nara hace unos días. Por otro lado, a pocas horas de confirmar su ruptura, la empresaria reapareció en Twitter, donde ha compartido una llamativa reflexión sobre el amor ante sus casi tres millones de seguidores. “Quédate con quien te cuide como a las cosas que no quiere perder”, indicaba Wanda Nara.

Asimismo, parece que la también presentadora de televisión lleva el mal trago a su manera, puesto que parece que acudió a una fiesta en Buenos Aires junto a L-Gante, el conocido artista con el que ya se le relacionó durante su anterior ruptura con el futbolista.

Adicionalmente, no solo fue acompañada por el artista, sino que también, la propia Wanda Nara, eligió un outfit compuesto por varias prendas de L-Gante, algo que puede hacernos pensar que podría estar habiendo un nuevo acercamiento entre ambos. “Cuando no tienes ropa para seguir la fiesta, el rey te la presta”, afirmaba ella.

Por su parte, Mauro Icardi continúa negando esta ruptura: “Primero, no sufro y me cago de la risa con tantos inventos. Segundo, porque estoy casado hace 10 años”. Asimismo, cabe mencionar que la propia Wanda Nara reafirma su ruptura viendo que ella no lleva su alianza puesta, algo que parece que ocurre desde el pasado 17 de mayo.

Mientras todo esto ocurre, las hijas del matrimonio de Wanda y Mauro, Francesca e Isabella, siguen en Turquía viviendo junto al futbolista mientras terminan el curso escolar.

Por otro lado, Wanda Nara se encuentra en Argentina, donde sigue cumpliendo como presentadora en la edición argentina de 'MasterChef'. “Las extrañas?”, le pregunta la prensa. “Como toda pareja separada, es un tiempo con cada uno y respeto lo acordado. Las extraño, pero bueno... Mis hijos varones también se van un mes con el papá y es normal”, concluye la empresaria.