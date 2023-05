Wallapop pide disculpas después del estallido en redes por su campaña del Día de la Madre

Una campaña de publicidad que consistía en una notificación simulando una llamada perdida de "Mamá" Esta mañana la empresa ha emitido un comunicado a través de Twitter para disculparse

El Día de la Madre se ha convertido en una oportunidad de marketing para muchas marcas. Cada vez son más las empresas que utilizan la festividad para hacer una campaña de publicidad con productos destacados. Este domingo, la compañía Wallapop con motivo de celebrar el Día de la Madre, preparó una estrategia de publicidad que desató las críticas en redes.

Con motivo de celebrar el Día de la madre, la empresa de venta entre particulares, envió una notificación a todos los usuarios como si tuviesen una llamada perdida de su madre para después añadir "Mamá te está llamando para que vendas lo que no usas".

Esta acción de marketing, que desde la empresa, les pareció inofensiva e innovadora ha ofendido a múltiples usuarios, lo cierto es que la festividad de el Día de la Madre, es una fecha complicada para todas aquellas personas que han perdido a su madre, una figura irremplazable.

Las críticas no tardaron en llegar: “Saliendo del cementerio tras llevar unas flores a mi madre por el aniversario de su fallecimiento, me llega esto. Se me encoge el corazón. Rota. Wallapop, vuestra estrategia de marketing que no tiene en cuenta a las huérfanas, me ha destrozado el día. Más, si cabe” decía una usuaria.

“Esto... Wallapop seguro que os ha parecido buena idea hacerlo hoy. Pero no lo es”, han sido algunos de los tuits que han publicado los usuarios enfadados por la iniciativa.

Ante la queja de las usuarias, Wallapop ya respondía: “Buenos días, disculpa la demora en nuestra respuesta. Me llamo Paula. Comentarte que entendemos la situación y lo que ha generado esta publicidad, tomaremos nota de lo que nos indicas para que nuestro equipo de marketing pueda tener presente esto a la hora de lanzar nuevas campañas publicitarias. Sentimos las molestias ocasionadas”.

Wallapop lanza un comunicado pidiendo disculpas

Tras toda la polémica que ha generado la campaña de publicidad de la empresa, esta mañana la compañía ha decidido pedir disculpas a partir de un comunicado en Twitter, por lanzar una estrategia de marketing que no tuvo en cuenta la realidad de todas las personas huérfanas o con situaciones familiares complicadas.

La empresa ha pedido disculpas y ha asegurado que no volverá a ocurrir en ocasiones futuras.