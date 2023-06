Daniel Radcliffe vuelve a protagonizar Harry Potter

El actor terminó contestando en una entrevista a esta pregunta que tantos fans se hacen La nueva serie que adaptará la historia de los libros de Harry Potter contará con J.K. Rowling en el proyecto

Desde que se anunció que HBO Max estaba trabajando en una nueva serie que adaptaría la historia de los siete libros principales de la historia de Harry Potter que escribió J.K. Rowling, los fans han estado preguntándose quienes serán los nuevos actores y actrices que interpretarán algunos de los personajes más emblemáticos de la saga. Y claro, una pregunta que también ha estado en mente de todos ha sido si los actores originales de las películas también aparecerían.

Porque desde HBO Max ya confirmaron que esta nueva serie sería un remake y a diferencia de otras producciones cinematográficas que hemos tenido recientemente, y que ampliaban el universo mágico creado por J.K. Rowling, en la serie volveremos a vivir los eventos de los libros originales. Por lo que no tendría sentido que los actores originales volviesen a interpretar a sus personajes, ya que ahora son adultos. Aunque eso no significa que no puedan tener algún cameo.

Pero para disipar las dudas sobre el regreso de los actores originales, Daniel Radcliffe, el actor que interpretó a Harry Potter en las películas originales, ha contestado a la pregunta de si aparecerá en esta nueva versión de la historia. "No lo creo, no. Sin duda, por todo lo que he leído sobre la serie, están empezando de cero y probablemente sería extraño que yo apareciera", ha contestado el actor en la entrevista para Deadline's The Actor's Side.

Por lo que, a pesar de que aún no conocemos a ningún miembro oficial del reparto de este remake, no creo que los fans debamos esperar ver a caras conocidas en esta nueva apatación en formato serie de las aventuras de Harry Potter y sus amigos.