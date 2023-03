Así vivió el Kun Agüero la agónica victoria del Barça en el Clásico: "A tomar por c***"

El Kun Agüero reaccionó en directo con ESPN y Star+ a la victoria del F.C. Barcelona Su reacción fue tan sincera como emocionante

La victoria del F.C. Barcelona ante el Real Madrid en el Clásico del domingo 19 de marzo de 2023 será recordada durante años. Un encuentro como pocos en el que triunfó el club azulgrana, no son sufrimiento, con un agónico triunfo en los últimos minutos de partido, ya en tiempo de descuento. ¿Y cuál fue la reacción del Kun Agüero, quien se encontraba comentando el Clásico para ESPN y Star+?

La reacción del Kun Agüero al 2-1 en el Clásico

El vídeo que encontrarás bajo estas líneas nos muestra el momento en el que el F.C. Barcelona recuperó el balón en tiempo de descuento y se encaminó con total acierto hacia la portería del Real Madrid: "¡qué bien, qué bien! ¡Ahí está!", venía avisando el ex futbolista argentino, jugador del Atlético de Madrid, del Manchester City y del F.C. Barcelona desde 2006 hasta su retirada, en 2021.

Y cuando el Barça marcó el 2-1, el Kun Agüero no pudo hacer más que celebrar una victoria in extremis que le emocionó como al que más. No obstante, fue con el F.C. Barcelona con el equipo que se retiró tras sufrir un incidente cardíaco que le empujó forzosamente fuera del terreno de juego.