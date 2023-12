Lo nunca visto en 'First Dates': Una soltera miente sobre su edad...¡por 10 años de diferencia!

El programa juntó a Nailia y Leo La soltera no quiso revelar su verdadera edad

'First Dates' suele dejarnos momentos de lo más peculiares y extraños, al menos en ciertas ocasiones. Aunque el objetivo del programa es que los participantes encuentren el amor, no siempre se cumple.

El programa está presentado por Carlos Sobera. Se estrenó en 2016, y tanto ha sido su éxito que ha sido proclamado como un programa de referencia de Cuatro. Los espectadores pueden disfrutarlo de lunes a viernes a las 21:05 horas.

'First Dates' junta a parejas en una cita a ciegas. Estos participantes mantendrán una conversación durante una cena en la que se conocerán y verán si realmente son compatibles o no. Al final del encuentro, decidirán si han tenido gustos afines y quieren seguir conociéndose, o si, por lo contrario, prefieren no saber nada el uno del otro.

En esta ocasión, el programa juntó a Nailia y Leo. Desde el primer momento, la soltera dejó clara que buscaba un hombre con el quién "casarse, tener una familia, vivir juntos mucho tiempo y morir el mismo día". Por desgracia, la primera impresión de su cita no fue la que buscaba.

"A mí no me gustan las personas con bigote porque me pica cuando me besan, después tengo alergia en los labios" señaló ella en cuanto lo vio entrar al restaurante. Los problemas empezaron cuando se puso sobre la mesa el tema de la edad.

Preguntado por cuantos años tenía, Nailia respondió "Tengo 52", algo que dejó completamente boquiabiertos al equipo de First Dates, ya que era un dato falso.

"¿Por qué te has quitado 10 años?" preguntó un miembro del staff de Cuatro, a lo que ella contestó "Tienes razón, pero para todos tengo 52 años". Una vez superado este incómodo momento, amos solteros acordaron seguir conociéndose fuera de cámaras.