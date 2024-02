La viral respuesta de Ignatius Farray al acordarse de Ayuso e Illia Topuria

El luchador hispano-georgiano Illia Topuria se proclamó campeón de peso pluma de la UFC tras derrotar al australiano Volkanovski. Una hazaña para el deporte de contacto de nuestro país, que por lo que ha asegurado el protagonista, no ha sido suficiente para recibir la felicitación del presidente del Gobierno.

Topuria confesó que le dolió que "no me felicitara Pedro Sánchez, pero no guardo rencor a un país como España", expresaba el protagonista. Unas declaraciones que han despertado múltiples comentarios en las últimas horas. Prueba de ello es el viral comentario que ha hecho el cómico Ignatius Farray, fiel a su estilo.

En un tuit que acumula más de 5.000 'me gusta', Ignatius citaba una publicación donde comparaban a la gente de derechas, con el luchador en su bando, con la gente de izquierdas, que tenían al humorista en el suyo. "Yo a Topuria le dejaría totalmente desahuciado y caería sin la más mínima dignidad", ironizaba.

Por otro lado, aprovechaba la comparación para acordarse también de Isabel Díaz Ayuso. "Simplemente, me acercaría a su oído y le diría lo mismo que les dijo Ayuso a los ancianos de las residencias que no tenían seguro médico privado... Conmigo no tienes ni la más mínima oportunidad", señalaba con humor.