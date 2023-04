La viral reflexión de Pablo Motos en 'El Hormiguero': "Vamos a pasarnos de la raya"

En su sección de opinión personal, el presentador ha hablado sobre la diferencia entre hablar desde la teoría o hacerlo desde la práctica "Siempre conviene saber si el que habla lo hace desde la teoría o desde la práctica, si lo que dice es una opinión o si lo sabe", dice Pablo Motos

Ya sabéis que el polémico presentador de 'El Hormiguero', Pablo Motos, cuenta con una sección dedicada a sus reflexiones, por así decirlo, y en el día de ayer la retomó tras poco más de un mes sin ella. En esta ocasión, en el último programa, en el que Motos recibió en el plató al cantante David Bustamante, el presentador aprovechó los últimos minutos del mismo para dar su opinión sobre la diferencia entre hablar desde la teoría o hacerlo desde la práctica en su mencionada sección, llamada 'Pasarse de la raya'.

"Vamos a pasarnos de la raya hablando de la diferencia que existe entre hablar de algo desde dentro o desde fuera, desde la teoría o desde la práctica. Yo no creo a los teóricos. Y no les creo porque no bajan a la arena y sufren las consecuencias de sus errores cuando los cometen", ha iniciado Pablo Motos su sección. "Sin embargo, si alguien ha vivido algo en sus propias carnes y me cuenta algo, me lo tatuó en el corazón para que no se me olvide. Y pongo un ejemplo. Yo practico boxeo, estuve como un año entrenando antes de subirme a un ring con un rival de verdad y yo la teoría me la sabía, pero cuando subí, yo no le daba nunca y él me pegaba siempre. Claro, me bajé completamente humillado y aprendí que hay cosas en la vida que solamente se pueden aprender en una situación real", añadía el presentador de 'El Hormiguero'.

"Y en la realidad está el problema. A la gente no le gusta hablar de la realidad porque la realidad es cruda, salvaje, poco neutral e injusta. A la realidad no le interesa tu opinión, no le parece ni bien ni mal, le es indiferente. Si tú te tiras de un décimo piso, con independencia de que seas una buena persona, te matas. La realidad es cruel y políticamente incorrecta, y por eso nos la suavizan y nos engañan. Y luego, cuando te tienes que enfrentar a una situación real, te llevas el sorpresón", ha continuado Pablo Motos.

"Y claro, me pregunto: ¿No nos iría mejor la vida si partiésemos siempre de la realidad aunque no nos suene bien? Por ejemplo, ¿por qué a los médicos no les enseñan en la carrera a consolar si en la práctica lo van a tener que hacer cuando las cosas salgan mal? ¿O por qué a los abogados no les enseñan en la carrera a mentir o a ocultar parte de la verdad para defender a su cliente si lo van a tener que hacer si quieren ser buenos y que les contraten? ¿O por qué cuando alguien trae un bebé al mundo nadie le explica que su relación de pareja va a cambiar completamente? ¿Por qué esa parte no la cuentan? Porque es políticamente incorrecto", ha subrayado Motos.

"Lo políticamente correcto es una cosa que nos hemos inventado pero que casi nunca existe en la realidad. Hay demasiada distancia entre la teoría y la práctica, entre lo que debe ser y lo que es, y por eso cada día desconfío más de los teóricos. Teorizar, por ejemplo, sobre las guerras, sobre las crisis o sobre el terror no vale si no sirve para encontrar soluciones reales, porque de momento las guerras siguen, las crisis siguen y el terror no acaba nunca. No tengo nada en contra de que todo el mundo opine, por supuesto, pero siempre conviene saber si el que habla lo hace desde la teoría o desde la práctica, si lo que dice es una opinión o si lo sabe", concluía Pablo Motos en su sección de 'El Hormiguero'.