'De Viernes': Rocío Flores vuelve a Telecinco para hablar de Rocío Carrasco

La prensa del corazón de volverá a tambalear este viernes con la invitada que acaba de anunciar 'De Viernes': Rocío Flores volverá a sentarse en un programa de Telecinco, en este caso para hablar de nuevo de su madre Rocío Carrasco después de la condena a los productores de la docuserie 'Rocío, contar la verdad para seguir viva'.

Una sorpresa para los espectadores del programa de Mediaset, aunque no tanto si tenemos en cuenta que Óscar Cornejo y Adrián Madrid, productores de la citada docuserie, han sido condenados por haber cometido un presunto delito de revelación de secretos.

Además de mencionar cómo se siente tras esta victoria judicial, Rocío Flores también comentará cómo ha sido su último encuentro con su madre, Rocío Carrasco, en un juicio el pasado verano.

Así será la visita de Rocío Flores a 'De Viernes' el 9 de enero de 2026

Este viernes 9 de enero el programa emitirá lo que ellos describen como un 'Scoop', una entrevista grabada en la que Rocío Flores narrará en primera persona "el infierno vivido durante estos últimos años" según palabras de la propia Mediaset, centrándose en cómo se sintió después de que su vida quedara expuesta a críticas.

Aunque no se emitirá la entrevista al completo al haber durado varias horas, sí que se hablará acerca de "una grave vulneración de su intimidad" de la que Rocío Flores quiere aclarar lo ocurrido.

Y como ya se ha comentado, Rocío Carrasco también será protagonista indiscutible este este 'Scoop' después de que ella y su hija se encotrasen en la Audiencia Provincial de Madrid en calidad de testigos tras la demanda que interpuso Rocío Flores contra La Fábrica de la Tele.

Otros invitados de 'De Viernes' esta noche

Además de Rocío Flores, el programa de 'De Viernes' de esta noche contará con Ana Obregón y Raquel Mosquera. La primera aclarará su polémica portada con su nieta, y la segunda explicará por qué su marido Isi está en prisión.