Así es el videoclip de 'TQG': La nueva canción de Shakira y Karol G contra Piqué

Nueva York ha sido el escenario elegido para mostrar las primeras escenas del videoclip Karol G estrena disco pero todas las miradas están puestas en su colaboración con Shakira

Quedan escasas horas para que salga a la luz una de las canciones más esperadas del año. Karol G estrena disco pero todas las miradas están puestas en 'TQG', el tema en el que colaborará con Shakira y que ya se sabe que será el enésimo ataque de la colombiana a su expareja.

Times Square ha sido testigo de la presentación en sociedad del videoclip del tema, sin sonido, eso sí. Nueva York ha sido el escenario donde hemos podido las primeras escenas del videoclip de la canción.

Here it is!!! No music, but they look fierce!!! @karolg @shakira #tqg pic.twitter.com/a4OD9hmo3P