El vídeo más viral sobre una señora tapeando: "Hola, soy Loli y esta es mi primera tapa..."

En los vídeos virales de TikTok se percibe un talento para el humor que se caracteriza por la autenticidad que también generan las costumbres de nuestro país. Durante un tiempo, se viralizó grabar a los invitados de una boda para mostrar su evolución durante la noche, indicando las copas que habían bebido. "Este es mi primer cubata", iban diciendo los protagonistas.

No obstante, esta tendencia ha vivido una transformación con una señora ha compartido la misma idea, pero con las tapas que ha comido. La popular cuenta @postureoespañol ha compartido la cuenta de @olaya.mc, donde podemos ver a Loli, la mujer que está disfrutando de la gastronomía española a base de tapas.

"Soy Loli y esta es mi primera tapa", comenzaba diciendo la agradable señora. En la primera tapa sostenía un bocadillo pequeño, en la segunda una tapa en salsa, y la tercera una especie de pincho. "Hola, soy Loli y esta es mi tercera tapa", iba comentando. Sin embargo, los problemas han comenzado a partir de la cuarta tapa, cuando la mujer se equivoca.

"Hola, soy Loli. Mi cuarta etapa. Ay, tapa", decía la mujer con ciertos problemas al articular palabras. Muchos usuarios han supuesto en los comentarios que Loli ha acompañado las tapas con alguna que otra copa. Seguidamente, ha continuado con una crema de calabacín, steak tartar y calamares a la romana, una cantidad de comida respetable con la que decide "...para bajar, un costillar", añadía entre risas.

Finalmente, ha llegado el turno del postre. "Hola, soy Loli. Se me olvidaba: ahora me toca el postre", advertía. No obstante, el final del vídeo ha sido lo que más ha destacado de la publicación. En los últimos segundos del vídeo, podemos ver a la mujer sentada en un váter con un rollo de papel higiénico en la mano. "Hola, soy Loli. Todo lo que entra sale", terminaba diciendo.