La otra vida de la azafata de 'La ruleta de la suerte' sorprende a los espectadores

Laura Moure es conocida por ser la azafata y copresentadora de 'La ruleta de la suerte'. Lleva presentado el icónico programa de Antena 3 desde 2015 junto con Jorge Fernández. Su carácter y profesionalismo delante de las cámaras se ha ganado el cariño de los espectadores de la franja de mediodía, pero su vida privada es desconocida para la mayoría de ellos.

La televisiva ha conseguido mantener su vida privada fuera de la atención pública. Los compañeros de trabajo que ha tenido aseguran que es igual detrás de las cámaras, pero su trayectoria antes de la televisión comenzó en el mundo de la interpretación.

La actriz rodó junto al actor Álex González la película 'Combustión'. También ha participado en series destacadas de nuestro país como 'Hospital Central' o 'Al filo de la ley'. Una carrera audiovisual que le llevó al plató de 'La ruleta de la suerte' junto a Jorge Fernández, un compañero con el que mantiene una gran relación y sin ningún tipo de competencia.

La presentadora acumula en sus redes sociales más de 70.000 seguidores. De esta forma, los espectadores pueden conocer algo más de ella fuera de la franja del mediodía. Además, ha participado en otros programas de la casa como 'Pasapalabra'.

En una ocasión, Jorge Fernández le preguntó que escondía en la parte del plató donde no grababan las cámaras, algo que no dudó en responder: "Hay zapatos. Tengo varios zapatos por si se me rompe alguno. Tengo chucherías a montones, agua, un cepillo para el pelo, brillo de labios, una silla y ya está. Lo demás son cables y botones".