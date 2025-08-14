El viaje de tu equipo favorito, sin comisiones: así te ayuda la tarjeta imagin débito

¿Viaje a Estambul para ver la Champions? ¿Una escapada a Polonia para un partido de la selección? Si eres de los que no se pierde ni un partido importante, sabes que seguir a tu equipo implica vuelos, entradas, alojamientos, cenas con amigos... y muchas veces, comisiones por pagar en otra divisa. Con esta tarjeta, eso se acabó. ¿Cómo? Con la nueva de débito1 de imagin, la app que se consolida como una propuesta de valor para el segmento joven de CaixaBank, la plataforma 100% digital que se convertirá en tu aliada del viaje.

Recibe la tarjeta imagin antes de hacer la maleta / imagin

¿Qué ventajas tiene la tarjeta imagin?

A la hora de viajar, podrás pagar con cualquier divisa en todo el mundo sin comisiones y sacar dinero a débito sin comisiones en los más de 11.000 cajeros de CaixaBank o en todos los cajeros fuera de España (puede que la entidad titular del cajero sí que cobre). En todos los casos, la comisión por parte de imagin es del 0% para cualquier importe o número de operaciones. Es decir, no existe un importe, número de compras o retiradas de efectivo a partir del cual imagin cobre comisión. ¿Lo mejor? Esto es aplicable a todos los días de la semana, de lunes a domingo.

Así, cuando estés en un país extranjero con divisa distinta al euro y pagues las compras que hagas, te ahorras un 2,5% de comisión en países de la Unión Europea con divisa no euro respecto a su antigua tarjeta de débito:

Bulgaria – Leva búlgara (se espera que adopte el euro en enero de 2026) Dinamarca – Corona danesa Hungría – Florín húngaro Polonia – Zloty polaco República Checa – Corona checa Rumanía – Leu rumano Suecia – Corona sueca

Y un 3,95% en el resto de países del extranjero al pagar con la nueva tarjeta imagin débito con cualquier divisa en todo el mundo.

Viaja sin comisiones / imagin

Compras en establecimientos físicos con la tarjeta imagin

Imagina que estás planificando un viaje con cuatro amigos a Wembley para ver la final de la Champions y una vez en el destino decidís pagar todos los gastos en común con la tarjeta imagin débito de uno de ellos. En total entre todos gastáis 2.000 euros en 15 días en todas las compras en comercios físicos. Estaréis ahorrando en comisiones un total de 70 euros, un 3,95% del total respecto a su antigua tarjeta de débito. Es decir, podrás pagar el importe que quieras y las veces al mes que quieras y la comisión por cambio de divisa será del 0% por parte de imagin.

Saca dinero en cajeros o paga en establecimientos sin comisiones / imagin

Sacar dinero en cajeros con la tarjeta imagin

Cuando viajes fuera de España, puedes sacar dinero a débito en cajeros sin que imagin te cobre comisión. Eso sí, puede que la entidad titular del cajero sí que cobre su propia comisión por el uso. La gran ventaja es que cualquier importe que retires a débito está exento de comisión por parte de imagin, es decir, no existe un importe de retirada de efectivo a partir del cual te cobren comisión, la comisión por parte de imagin va a ser del 0%.

Además, al viajar por España o en tu día a día, puedes sacar dinero a débito en los más de 11.000 cajeros de CaixaBank sin que CaixaBank cobre un precio por el uso de sus cajeros cuando retires efectivo con tu tarjeta a través de ellos.

¿Qué ahorro supone esto en la comisión de retirada de efectivo a débito?

Si seguimos con el ejemplo de Wembley y retiráis un total de 400 euros para pagar en efectivo, estaréis ahorrando 20 euros en esta comisión, el 5% del total respecto a su antigua tarjeta de débito.

Escapadas por toso el mundo sin comisiones / imagin

Múltiples ventajas

Además de sus indudables ventajas económicas, la tarjeta imagin nos presta una comodidad. Y es que, puedes vincularla al wallet de tu móvil y pagar directamente con el móvil o, si necesitas la tarjeta física, te llegará de forma gratuita a domicilio en máximo 10 desde que la pides. Y lo mejor: también sirve para pagos recurrentes de suscripciones como por ejemplo gimnasios, Netflix, Spotify… ¡Un completo!

Además, a través de su app, fácil de usar y adaptada a los clientes, podrás observar un amplio catálogo de productos, disfrutar de la conexión con música a través de imaginMusic y aprovechar las múltiples ventajas y descuentos exclusivos. Porque imagin, sin duda, es una de las mejores compañeras de viaje. Para más información, puedes hacer click aquí.