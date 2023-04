Si viajas esta Semana Santa con tu mascota, necesitas este documento

Al igual que nosotros, las mascotas también necesitan un pasaporte para viajar Te contamos cómo conseguir el el Pasaporte para Animales de Compañía

Teniendo en cuenta que ya estamos en Semana Santa, seguro que muchos de vosotros tenéis previsto iniciar una escapada durante estos días. Ahora bien, algunos seguro que pensáis ir acompañados con vuestros mejores amigos, y no me refiero solo a personas, sino a vuestras mascotas, ya sea porque no queréis dejarlos solos o simplemente porque queréis contar con su compañía en vuestro viaje.

Eso sí, no es algo que puedas hacer sin tener en cuenta ciertos aspectos importantes. Es decir, además de tener que cumplir ciertas condiciones para llevar a tu mascota en el medio de transporte que desees, escoger un alojamiento que sea compatible con tu mascota; también vas a necesitar unos documentos para poder viajar con ellos. Concretamente, hablamos del pasaporte para mascotas, que contiene el nombre oficial de Pasaporte para Animales de Compañía y es necesario para viajar con tu mascota a cualquier país de la Unión Europea.

Este documento es obligatorio para perros, gatos y hurones. El pasaporte sirve para identificaros a ti y a tu animal de compañía, así como al veterinario que expidió el documento. Además, en él consta el control de las vacunas del animal. Por lo tanto, en el pasaporte quedan recogidos los siguientes datos del propietario del animal: nombre y apellidos, dirección postal, localidad y país, número de teléfono, DNI y firma. En cuanto al animal, en el pasaporte se refleja su nombre, la especie y la raza, el sexo, la fecha de nacimiento, así como el color.

Además, y como es lógico, también debe contener la identificación del animal, ya sea con el código alfanumérico del microchip o un tatuaje. Asimismo, especifica la fecha de colocación del microchip o tatuaje y la ubicación de estos. Dado que es obligatorio que el animal esté vacunado de la rabia para viajar a cualquier país de la UE, ha de quedar reflejado en el pasaporte el fabricante de la vacuna, la fecha de vacunación y su validez.



Finalmente, el pasaporte contiene otros datos relativos a su expedición, como son la fecha y los datos de contacto del veterinario, así como más información acerca de las vacunaciones del animal. Por ejemplo, para viajar a algunos países como Reino Unido, Irlanda, Finlandia, Suecia y Malta es preciso que la mascota esté protegida frente al parásito echinococcus.

Por último, ten en cuenta que para obtener el Pasaporte para Animales de Compañía hay que pasar por el veterinario. Serán ellos quienes soliciten el documento a las autoridades del país, quienes distribuyen los pasaportes a los veterinarios. En este documento aparecerán todos los datos necesarios y, una vez expedido, es válido durante toda la vida de la mascota. Es decir, no es necesario renovarlo. Solo hay que mantener actualizado el certificado de salud donde queden reflejadas las vacunas y otras valoraciones sobre la salud de tu mascota.